«Комсомольская правда – Челябинск» объявляет старт нового проекта «НеШкола»

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Этот проект объединит в себе все частные детские и подростковые учреждения, направленные на дополнительное образование и всестороннее развитие: подготовку к школе, выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в вузы, раскрытие творческого потенциала, спортивную подготовку подрастающего поколения.

На протяжении 3 месяцев журналисты «Комсомолки» будут рассказывать о программах, педагогах и достижениях, которыми гордится частный образовательный сектор.

Параллельно с публикациями на сайте chel.kp.ru будет идти голосование за лучшее заведение. Старт 1 декабря. Отдать свой голос за любимую «НеШколу» можно будет в течение 2 месяцев, вплоть до 31 января включительно.

Кроме голосования, проект предполагает экспертную оценку сервиса каждого заведения по системе «Тайный покупатель» и дополнительные номинации по рейтингам отзывов сервиса 2GIS.

Победителей объявим 7 февраля в преддверии дня науки.

Если вы хотите стать участником проекта и рассказать об уникальной программе, экспертах и педагогах своего учреждения, о воспитанниках, чьи способности вам удалось раскрыть и развить, а им — получить свои первые результаты от этого, пишите на почту Екатерины Плетневой ekaterina.pletneva@phkp.ru.