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Общество31 октября 2022 8:18

Уникальный благотворительный спектакль «Затерянные птицы» с Григорием Сиятвиндой и Ниной Шацкой собрал аншлаг

Средства направят на поддержку и образовательные программы для победителей главной детской премии Челябинской области
Источник:kp.ru
Участники спектакля "Затерянные птицы" - Григорий Сиятвинда, Нина Шацкая, Юлия Жаботинская и танго оркестр Milonga Orquesta

Участники спектакля "Затерянные птицы" - Григорий Сиятвинда, Нина Шацкая, Юлия Жаботинская и танго оркестр Milonga Orquesta

Около одного миллиона рублей для подопечных Детского благотворительного фонда "Андрюша" было собрано на музыкально-драматическом спектакле по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы», состоявшемся в Концертном зале им. С.С.Прокофьева в Челябинске. Они будут направлены на поддержку и образовательные программы для победителей Главной детской Премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022».

В главных ролях спектакля выступили заслуженные артисты России – актер театра и кино Григорий Сиятвинда и певица Нина Шацкая. Благотворительное мероприятие Детского фонда «Андрюша» посетили около 500 человек, в числе которых первые лица Правительства и члены ЗСО Челябинской области, руководители предприятий, общественные деятели.

Григорий Сиятвинда

Григорий Сиятвинда

«Это эксклюзивная находка, которая должна быть на Южном Урале, когда объединяются благотворительность и великое искусство, есть возможность услышать замечательные литературные и музыкальные произведения, и помочь детям. Пусть фонд «Андрюша» расширяет свои масштабы, чтобы каждый талантливый ребенок смог почувствовать тепло и уют от объятий фонда», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Уникальность спектакля отметили не только зрители, но и актеры, которые подчеркнули невероятную силу сочетания музыки и художественного слова. В этом спектакле всего две роли, обе – главные. Нет смены декораций, но перед зрителями за пару часов проносится вся жизнь героев, встретившихся вновь после разлуки длиной в 50 лет. Текст Маркеса ожил благодаря Григорию Сиятвинде и Нине Шацкой. Ее густой, насыщенный голос передавал зажигательные ритмы танго, страсть, переживания и любовь. А бархатный тембр рассказчика уносил в утомленную солнцем Латинскую Америку, на улицы, где чувствуется запах моря, раскаленного песка, передавая детали того времени и все оттенки чувств, которые и двигали сюжет спектакля на сцене. Музыкальную огранку постановки создал квартет солистов Челябинской государственной филармонии танго оркестр Milonga Orquesta под управлением Романа Севостьянова, в составе оркестра – бандонеон (аргентинская гармонь), скрипка, рояль и виолончель.

На фото Нина Шацкая

На фото Нина Шацкая

«В спектакле прозвучали переведенные на русский язык Игорем Писарским баллады Пьяццоллы, которые он написал для своей музы – итальянской певицы Мильвы. Режиссер Сергей Сотников сумел создать историю, уместившуюся в 1,5 часа сценического времени, о том, что у любви нет возраста, и всегда можно дождаться своего счастья. Благодаря фонду «Андрюша» я впервые оказалась в челябинской филармонии. Здесь великолепный звук, замечательные музыканты, с которыми мы буквально с одной репетиции нашли общий язык. Это вызывает уважение и к музыкальному руководству города, и к публике. Конечно, нам, артистам, приятно выступать перед полным залом. Но для меня спектакли фонда «Андрюша» - особенные. Ведь средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку талантливых детей вашего региона», - рассказала артистка Нина Шацкая.

Григорий Сиятвинда о спектакле: «Я люблю сочетание музыки и слова, музыка – вид искусства, идеально чистый, близкий к математике. Музыкой можно описать все, что угодно, и словом можно описать что угодно. А когда они сочетаются – это огонь из двух мощных орудий».

Нина Шацкая, Юлия Жаботинская, Григорий Сиятвинда

Нина Шацкая, Юлия Жаботинская, Григорий Сиятвинда

Также Григорий Сиятвинда в рамках визита в Челябинск встретился с подопечными фонда «Андрюша» обладателями Гран при Премии «Андрюша-2017» театральной студией «Это Правда» и, увидев их новую постановку, был поражен подготовкой ребят: «Я готовился встретиться с детьми, думал, они такие же, как я когда-то. Я просто занимался в драмкружке дворца пионеров. Но я увидел совсем другой уровень, я пока в шоке. Это имеет отношение к искусству, их очень грамотно обучили. Я даже готов с ними сыграть. Когда на них смотришь, хочется что-то «замутить».

Основатель и директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская: «Мы были счастливы увидеть полный зал. Спектакль прошел на одном дыхании, зрители бурными овациями долго не отпускали артистов со сцены. Музыканты готовились к событию по видеоматериалам и сценарию, лишь накануне спектакля состоялась первая репетиция танго оркестра и Нины Шацкой. Она – большой друг фонда «Андрюша», с 2010 года член жюри Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства. Ранее Нина в дуэте с актрисой театра и кино Ольгой Кабо при аншлаге сыграли в литературно-музыкальных спектаклях «Память о Солнце» и «Я искала тебя», посвященных Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, в этот раз творчество Маркеса и Пьяццоллы нашло горячий отклик в сердцах зрителей.

Спасибо огромное Нине, Григорию и оркестру Milonga Orquesta за сотрудничество и возможность вместе сделать большое доброе дело в пользу талантливых ребят нашей области! Спасибо партнерам проекта, благодаря которым нам удалось покрыть расходы на организацию «Затерянных птиц» и, конечно, мы благодарим зрителей спектакля, которые своим присутствием внесли вклад в развитие молодых талантов Южного Урала!»

Среди зрителей в зале были и сотрудники различных компаний города, которых руководство предприятий поощрило билетами на спектакль. В числе лидеров корпоративных программ – «Уралэнергосбыт» и Челябинский цинковый завод.

На благотворительном аукционе было продано колье из коллекции Love Story от ювелирного дома CHAMOVSKIKH

На благотворительном аукционе было продано колье из коллекции Love Story от ювелирного дома CHAMOVSKIKH

После спектакля состоялся благотворительный вечер, в ходе которого на аукционе были разыграны изысканное колье из коллекции Love Story от ювелирного дома CHAMOVSKIKH, авторские красочные книги «Жажда жизни» и «Краски жизни» Нины Шацкой, а также проведена благотворительная лотерея с призами от партнеров.

"Комсомолка" выступила партнером благотворительного спектакля

"Комсомолка" выступила партнером благотворительного спектакля

Организаторы благодарят партнеров проекта: Челябинскую государственную филармонию, Танго оркестр Milonga Orquesta, Федеральную юридическую компанию «Витакон», Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, компании «Уралэнергосбыт», "ИНРОСТ", «МАЗ центр Челябинск», Тракторный завод «ДСТ -Урал», Сеть частных пекарен «Хлеберев», Стоматологическую клинику «Гранд-Успех», ГК «Планета Авто», Агентство приключений «Три О», Конгресс – отель «Малахит», ГК «Ариант», федерального билетного оператора Kassy.ru, Цветочную мастерскую Игоря Линника , бутик Luisa Spagnoli, Фитнес-центр «Ситифитнес & СитиСПА», Центр развития гольфа, типографию «ВК», информационных партнеров: Медиахолдинг «Радио Континенталь», Журнал «Деловой квартал – Челябинск», Телевидение «31 канал», Телеканал URAL1, Медиахолдинг «Комсомольская правда», Медиагруппу «Наш Челябинск», Информационное агентство «Урал-пресс-информ».

БИЗНЕС-ПРЕСС