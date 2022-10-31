Уникальный благотворительный спектакль «Затерянные птицы» с Григорием Сиятвиндой и Ниной Шацкой собрал аншлаг

Участники спектакля "Затерянные птицы" - Григорий Сиятвинда, Нина Шацкая, Юлия Жаботинская и танго оркестр Milonga Orquesta

Около одного миллиона рублей для подопечных Детского благотворительного фонда "Андрюша" было собрано на музыкально-драматическом спектакле по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы», состоявшемся в Концертном зале им. С.С.Прокофьева в Челябинске. Они будут направлены на поддержку и образовательные программы для победителей Главной детской Премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша-2022».

В главных ролях спектакля выступили заслуженные артисты России – актер театра и кино Григорий Сиятвинда и певица Нина Шацкая. Благотворительное мероприятие Детского фонда «Андрюша» посетили около 500 человек, в числе которых первые лица Правительства и члены ЗСО Челябинской области, руководители предприятий, общественные деятели.

Григорий Сиятвинда

«Это эксклюзивная находка, которая должна быть на Южном Урале, когда объединяются благотворительность и великое искусство, есть возможность услышать замечательные литературные и музыкальные произведения, и помочь детям. Пусть фонд «Андрюша» расширяет свои масштабы, чтобы каждый талантливый ребенок смог почувствовать тепло и уют от объятий фонда», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Уникальность спектакля отметили не только зрители, но и актеры, которые подчеркнули невероятную силу сочетания музыки и художественного слова. В этом спектакле всего две роли, обе – главные. Нет смены декораций, но перед зрителями за пару часов проносится вся жизнь героев, встретившихся вновь после разлуки длиной в 50 лет. Текст Маркеса ожил благодаря Григорию Сиятвинде и Нине Шацкой. Ее густой, насыщенный голос передавал зажигательные ритмы танго, страсть, переживания и любовь. А бархатный тембр рассказчика уносил в утомленную солнцем Латинскую Америку, на улицы, где чувствуется запах моря, раскаленного песка, передавая детали того времени и все оттенки чувств, которые и двигали сюжет спектакля на сцене. Музыкальную огранку постановки создал квартет солистов Челябинской государственной филармонии танго оркестр Milonga Orquesta под управлением Романа Севостьянова, в составе оркестра – бандонеон (аргентинская гармонь), скрипка, рояль и виолончель.

На фото Нина Шацкая

«В спектакле прозвучали переведенные на русский язык Игорем Писарским баллады Пьяццоллы, которые он написал для своей музы – итальянской певицы Мильвы. Режиссер Сергей Сотников сумел создать историю, уместившуюся в 1,5 часа сценического времени, о том, что у любви нет возраста, и всегда можно дождаться своего счастья. Благодаря фонду «Андрюша» я впервые оказалась в челябинской филармонии. Здесь великолепный звук, замечательные музыканты, с которыми мы буквально с одной репетиции нашли общий язык. Это вызывает уважение и к музыкальному руководству города, и к публике. Конечно, нам, артистам, приятно выступать перед полным залом. Но для меня спектакли фонда «Андрюша» - особенные. Ведь средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку талантливых детей вашего региона», - рассказала артистка Нина Шацкая.

Григорий Сиятвинда о спектакле: «Я люблю сочетание музыки и слова, музыка – вид искусства, идеально чистый, близкий к математике. Музыкой можно описать все, что угодно, и словом можно описать что угодно. А когда они сочетаются – это огонь из двух мощных орудий».

Нина Шацкая, Юлия Жаботинская, Григорий Сиятвинда

Также Григорий Сиятвинда в рамках визита в Челябинск встретился с подопечными фонда «Андрюша» обладателями Гран при Премии «Андрюша-2017» театральной студией «Это Правда» и, увидев их новую постановку, был поражен подготовкой ребят: «Я готовился встретиться с детьми, думал, они такие же, как я когда-то. Я просто занимался в драмкружке дворца пионеров. Но я увидел совсем другой уровень, я пока в шоке. Это имеет отношение к искусству, их очень грамотно обучили. Я даже готов с ними сыграть. Когда на них смотришь, хочется что-то «замутить».

Основатель и директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская: «Мы были счастливы увидеть полный зал. Спектакль прошел на одном дыхании, зрители бурными овациями долго не отпускали артистов со сцены. Музыканты готовились к событию по видеоматериалам и сценарию, лишь накануне спектакля состоялась первая репетиция танго оркестра и Нины Шацкой. Она – большой друг фонда «Андрюша», с 2010 года член жюри Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства. Ранее Нина в дуэте с актрисой театра и кино Ольгой Кабо при аншлаге сыграли в литературно-музыкальных спектаклях «Память о Солнце» и «Я искала тебя», посвященных Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, в этот раз творчество Маркеса и Пьяццоллы нашло горячий отклик в сердцах зрителей.

Спасибо огромное Нине, Григорию и оркестру Milonga Orquesta за сотрудничество и возможность вместе сделать большое доброе дело в пользу талантливых ребят нашей области! Спасибо партнерам проекта, благодаря которым нам удалось покрыть расходы на организацию «Затерянных птиц» и, конечно, мы благодарим зрителей спектакля, которые своим присутствием внесли вклад в развитие молодых талантов Южного Урала!»

Среди зрителей в зале были и сотрудники различных компаний города, которых руководство предприятий поощрило билетами на спектакль. В числе лидеров корпоративных программ – «Уралэнергосбыт» и Челябинский цинковый завод.

На благотворительном аукционе было продано колье из коллекции Love Story от ювелирного дома CHAMOVSKIKH

После спектакля состоялся благотворительный вечер, в ходе которого на аукционе были разыграны изысканное колье из коллекции Love Story от ювелирного дома CHAMOVSKIKH, авторские красочные книги «Жажда жизни» и «Краски жизни» Нины Шацкой, а также проведена благотворительная лотерея с призами от партнеров.

"Комсомолка" выступила партнером благотворительного спектакля

Организаторы благодарят партнеров проекта: Челябинскую государственную филармонию, Танго оркестр Milonga Orquesta, Федеральную юридическую компанию «Витакон», Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, компании «Уралэнергосбыт», "ИНРОСТ", «МАЗ центр Челябинск», Тракторный завод «ДСТ -Урал», Сеть частных пекарен «Хлеберев», Стоматологическую клинику «Гранд-Успех», ГК «Планета Авто», Агентство приключений «Три О», Конгресс – отель «Малахит», ГК «Ариант», федерального билетного оператора Kassy.ru, Цветочную мастерскую Игоря Линника , бутик Luisa Spagnoli, Фитнес-центр «Ситифитнес & СитиСПА», Центр развития гольфа, типографию «ВК», информационных партнеров: Медиахолдинг «Радио Континенталь», Журнал «Деловой квартал – Челябинск», Телевидение «31 канал», Телеканал URAL1, Медиахолдинг «Комсомольская правда», Медиагруппу «Наш Челябинск», Информационное агентство «Урал-пресс-информ».