«Не просто откапиталить»: как ремонтируют школы и детские сады в Челябинской области

Министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

О капитальном ремонте школ, выкупе готовых детских садов и программе профессионалитета рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

− Сразу несколько новых школ и детских садов готовятся к открытию в Челябинске и пригороде. Где они появятся и как будут выглядеть?

− На днях губернатор посетил социально значимые объекты, которые готовятся к пуску в эксплуатацию. Первым на очереди был микрорайон «Твоя Привилегия», формально это поселок Западный Сосновского района – территория, прилегающая к Челябинску. Там сейчас готовится к сдаче школа более чем на тысячу мест. Она необычна по архитектуре и планировке: одноэтажная, учебные помещения расположены по периметру. А внутри − шатровая конструкция, под которой располагаются столовая, спортивный и актовый залы. Она очень необычна для Челябинской области, но в России такие проекты уже использовали.

− Почему именно такая концепция?

− В этом микрорайоне малоэтажное строительство, поэтому и школу проектировщики решили сделать не выделяющейся в высоту. Сейчас это достаточно гармонично смотрится.

− Главное, что там и площадь позволяет. Не как в городе.

− Да, совершенно верно. Там еще детский садик посетили, который уже готов. Начались работы по школе, расположенной рядом. В микрорайоне «Белый хутор» ведутся работы. Заехали с губернатором и в микрорайон «Вишневая горка». На следующий год там тоже объект будет сдан. Мы считаем, что сегодняшнюю потребность в местах для дошкольников и школьников эти объекты удовлетворят. Но надо иметь ввиду, что микрорайоны будут разрастаться и дальше. Поэтому у нас есть еще и долгосрочные планы. Сейчас задача такая, чтобы у нас строительство социальных объектов не отставало от строительства жилья.

− Мы помним, какая была сложная ситуация и сколько писем писали люди. Наконец-то часть проблемы будет закрыта, по крайней мере для тех, кто уже живет там. Это какая-то особая программа строительства зданий?

− Если говорить про школы, то это программа содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Если говорить про детские сады, тут две программы. Первая − развития дошкольного образования, через нее идет выкуп зданий детских садов, которые строят под ключ. А вторая программа – капстроительство: муниципалитет или минстрой строит объекты на бюджетные деньги. И школы точно также. Построенная к этому учебному году школа в Миассе под выкуп идет. А до этого две школы в этом году были сданы в Верхнеуральске и Кунашаке на 500 человек каждая – их строили муниципалитеты.

− Сейчас еще идет капитальный ремонт в школах. Как продвигается эта программа?

− В плановом режиме. В этом году в этой программе задействованы 17 школ области. Есть кое-где задержки со сроками окончания ремонтных работ в силу разных причин. Но в целом думаю, с этой задачей справимся. Самое главное, что у нас 1 сентября для всех детей начался учебный год. Для кого-то на отремонтированных площадях. Примерно половина объектов были отремонтированы до начала учебного года по контракту. Ну а про часть объектов мы сразу понимали, что из-за объема работ они не будут сделаны к 1 сентября. По всей стране такая ситуация. Есть объекты, где небольшие вложения, есть, где большие. Поэтому мы понимали, что ряд объектов сдадим где-нибудь в октябре, в ноябре, а некоторые даже в декабре после капремонта. И для детей были предусмотрены резервные площади для образовательного процесса. Поэтому учеба для всех школьников началась.

− Там же много невидимых проблем, о которых родители порой не задумываются. Трубы, коммуникации, крыши.

− Такие вещи порой и задерживают срок окончания работ. Если не было проведено полноценное обследование строительных конструкций, в ходе капитального ремонта иногда вскрывались какие-то вещи, которые необходимо устранить. Поэтому и муниципалитетам, и областному бюджету приходилось выделять дополнительные средства, чтобы эти проблемы устранить. Но в целом сейчас мы понимаем, что тех ресурсов, которые выделены, достаточно для того, чтобы полноценно все эти работы закончить.

− У нас, по-моему, давно не было такого масштабного ремонта школ.

− Конечно. Это общефедеральная программа, инициированная президентом нашей страны. Мы в нее включились. Но у нас не такой старый имущественный комплекс и он не в таком печальном состоянии, как в некоторых территориях.

− Нет школ, которым больше 100 лет, да?

− Кстати есть такие школы. Их не много, но они есть. Но в любом случае масштабы ремонтных работ и строительства, которые в последние годы были в Челябинской области, беспрецедентны. Ни в советские годы, ни в постсоветский период столько не строили и не ремонтировали.

− На слуху была школа №13 в Копейске. В каком состоянии было здание и что сейчас делается?

− Этому зданию, конечно, не сто лет, оно советского периода. К сожалению, там не было капитальных работ долгое время. Серьезные нарекания вызывали несколько помещений. Пищеблок был в очень печальном состоянии, спортивный зал и благоустройство рядом со школой тоже оставляло желать лучшего. Поэтому в ремонтные работы первой очереди были включены три истории. Это здание находится в едином комплексе с еще несколькими. Для детей там был на всякий случай резерв подготовлен, но детям удалось начать учебный год в отремонтированных учебных помещениях. По некоторым объектам была задержка, но это не помешало началу образовательного процесса в плановом режиме.

− Вы часто ездите по школам. Красивый внешний вид, когда яркие стены, современные классы, меняет детей?

− Конечно. Внешнее оформление школы, внутренних помещений и фасада серьезно влияет на образовательный процесс. На любого человека влияет то, какая архитектура здания, планировка, оформление. А для системы образования это вдвойне важно. Потому что это один из элементов создания воспитательной среды, в которой формируется личность ребенка. Думаю, когда мы попадаем в какое-то замызганное помещение, у нас и отношение к нему соответствующее. А если это помещение выглядит достойно, современно, вызывает восхищение, то и отношение к этой красоте соответствующее. В таких помещениях хочется жить, учиться и воспитываться.

− А расскажите о проекте с красивым названием «Школа мечты». Какое участие Челябинская область принимает в нем?

− Мы весной подключились к этому проекту. Когда начался ремонт школ, очень актуальным стал вопрос оформления, планировочных решений. Не просто откапиталить какие-то конструкции, здания и площади, но и придать современный дизайн этим площадям: по планировке, по расстановке мебели и оборудования. Эти факторы влияют на воспитание человека, способствуют повышению или снижению эффективности образовательного процесса. Когда проекты были сделаны и встал вопрос о дизайнерских решениях, очень активно подключились дети.

− Сами придумывают и предлагают варианты?

− Да. Понятно, что дети могут что-то нарисовать, пофантазировать, но не все это может лечь в проектно-сметную документацию. У нас Варненская школа активно в этом участвовала. А в августе и сентябре с заделом на будущее к этой истории подключились студенты архитектурно-строительных факультетов, которые предложили свои услуги в разработке дизайнерских решений для школ, которым предстоит капитальный ремонт.

− Челябинская область помогает школам на территории Донбасса. Вы сами туда ездили. Что там в школах происходит? Есть ли потребность в наших учителях?

− Мы все знаем, что у нас есть подшефные территории. Сейчас они входят в состав России. Нужно им помогать выстраивать образовательный процесс в соответствии с нашими стандартами, образом жизни и обучения. Там ведутся работы по ремонту и оснащению школ, детских садов и учреждений профессионального образования. Челябинская область в этом процессе активно участвует. Кроме материальной есть помощь организационного и методического характера: как выстроить образовательный процесс, его учебная составляющая, воспитательный процесс. Это достаточно сложно и связано с психологией общества и воззрениями, которые формировались в предшествующие года на этой территории. Несмотря на то, что у нас самих есть определенный дефицит кадров, мы оказываем определенную помощь нашим коллегам на Донбассе.

− Челябинской области есть чем гордиться. Мы с вами и губернатором были в Магнитогорске, смотрели связку от школы, колледжа и техникума до вуза и предприятия. Появилась такая программа как профессионалитет. Как построена работа?

− Если говорить про Магнитогорск, там очень правильный вектор у руководства вуза и города. Губернатор, знакомясь с Магнитогорским техническим университетом имени Носова, это отметил. Там начиная со школьной скамьи ведется работа по профориентации, формированию необходимых компетенций. Не только для учебного процесса, но и для созидательной, творческой деятельности. Университет имеет лицензию и на общее образование, и на дополнительное. То есть в рамках одного юридического лица сочетаются разные уровни образования.

Со школьной скамьи человек проходит через систему среднего профессионального образования, вуз и производство. Профессионалитет – это федеральный проект, который способствует более качественной подготовке специалистов среднего звена. Когда выпускник школы поступает в этот многопрофильный колледж МГТУ, он большую часть времени готовится на реальном рабочем месте. Сейчас тренд такой, чтобы как можно больше времени ребенок проводил не за партой, не в аудитории, а на реальном высокооснащенном рабочем месте. На это выделяются средства из федерального и областного бюджетов. Каждая площадка профессионалитета получила по 100 миллионов рублей только федеральных средств, плюс областные и средства самого учреждения.

Недавно у нас еще один вуз заявился – озерский филиал МИФИ. Там под эгидой Росатома создана площадка производства «Маяк». И еще две областные площадки начали работать: Озерский технический колледж и Челябинский механико-технологический техникум. Озерск – атомная промышленность, Магнитогорск – металлургия, Челябинск – машиностроение. На следующий год у нас еще четыре площадки появятся.

− А меня знаете, что потрясло? Я спросила, какой был конкурс, семь человек оказалось на место!

− На профессионалитет очень активно ребята пошли. У нас и так последние годы конкурс очень приличный в систему СПО. Радует, что дети идут учиться после 9 класса с высоким баллом аттестата. Средний балл – четверка. Раньше было: не можешь в школе, иди в училище. Сейчас не так.

− Губернатор принял решение о бесплатном питании детей из семей мобилизованных. Как это организовано? Все ли получают?

− Наверное, не все еще заявились. В целом система отработана, мы не видим никаких организационных трудностей. Финансовые запасы в образовательных учреждениях есть. По необходимости будем добавлять. На последнем заседании Заксобрания определенные ресурсы мы уже направили. Если будет необходимость, еще добавим, чтобы обеспечивать не только двухразовым питанием.

Там еще была история с компенсацией 100% родительской платы детям дошкольникам, которые из семей мобилизованных. И льгота была принята – компенсация 100% оплаты обучения на коммерческих отделениях наших областных учреждений среднего профессионального образования или в частных профессиональных образовательных организациях. Бюджет области на себя эти траты берет.

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