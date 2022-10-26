Школу и детский сад в микрорайоне «Твоя привилегия» в пригороде Челябинска откроют до конца года

Строительство школы и детского сада в "Твоей привилегии" откроются до конца года. Фото: пресс-служба губернатора.

В поселке Западный Сосновского района до конца года заработают новая школа и детский сад. Их готовность проинспектировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новые учреждения достраивают в микрорайоне «Твоя привилегия». Там практически закончены работы в детском саду на 220 мест. В трехэтажном здании предусмотрено размещение 12 групп, включая ясельную, для каждой своя игровая площадка. Сразу установили и видеонаблюдение. Достраивается в этом районе и школа. Первых учеников она примет во втором полугодии.

Одноэтажная школа в "Твоей привилегии построена по необычному проекту. Фото: пресс-служба губернатора.

В 2023 году будет сдана еще одна школа в поселке Западный — в микрорайоне «Вишневая горка». В трехэтажном здании за парты сядут 1100 учеников.

— Есть вопросы по графику, строительство пока на начальном этапе, — сообщил Алексей Текслер. — Но летом следующего года школа должна быть сдана, чтобы уже в сентябре дети начали учиться дети. Строители дали обязательства.

В школе «Вишневой горке» разместится 16 учебных классов и 6 кабинетов для различных предметов, спортивные залы с душевыми, актовый и читальный залы.

Алексей Текслер осмотрел социальные стройки Челябинска и пригорода. Фото: пресс-служба губернатора.

В ближайшее время откроется детский сад в микрорайоне «Манхэттен» в центре Челябинска. Он готов на 100%.

Детский сад в «Манхэттене» готов на 100%. Фото: пресс-служба губернатора.

— От планов по строительству и ремонту детских садов, школ, объектов здравоохранения не отказывается, несмотря на сложности, — подчеркнул Алексей Текслер. — Наоборот, есть задача строить быстрее. Начинаем строительство новой школы в «Ньютоне», проектируем еще одну школу в «Чурилово».

В 2022 году в Челябинской области уже начали работать 3 новые школы и 4 детских сада. Еще 4 школы и 8 детских садов будут достроены до конца года. В планах на 2023 год — 6 новых школ и 14 детских садов.

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