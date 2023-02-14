Пришла пора сделать пояснения: Юрий Гальцев объяснил почему не выступил на юбилее Курганской области

Гальцев опроверг теорию с неоправданно большим гонораром Фото: Олег ЗОЛОТО

Уроженец Курганской области Юрий Гальцев объяснил почему не выступил на 80-летии региона. По словам артиста, власти не смогли договориться о его выступлении, несмотря на то, что он отменил все концерты на время праздника.

Так, как объяснил Гальцев, сразу после того, как он решил выступить в родном регионе, началась волокита в связи с тем, кто выступит организатором местного выступления. При этом, артист не только отменил концерты в Санкт-Петербурге, но и был готов выступать бесплатно.

— Я не просто всегда выступаю бесплатно на подобных социальных мероприятиях, а и перечисляю гонорары на благотворительность. И здесь я, разумеется, был готов отказаться от какого-либо гонорара и даже решить самостоятельно вопрос оплаты артистов, которые приедут со мной, но «праздника не будет». Сказали, как отрезали, — пишет Гальцев в telegram-канале.

Кроме того, артист опроверг «конспирологическую связь» с отставкой замгубренатора Курганской области Ларисы Кокориной, с которой Гальцев даже не был знаком лично.

— Мол, Ларису Ивановну (ну прям как в кино) губернатор Курганской области Вадим Шумков отправляет в отставку за срыв выступления Гальцева на 80-летии Курганской области. Я долго терпел, но, видимо, пришла пора сделать пояснения и назвать вещи своими именами, — объясняет Гальцев в посте.

Гальцев также предложил губернатору области Вадиму Шумкову встретиться на личный разговор «без посредников», чтобы подобных ситуаций больше не возникало.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб 25 жительниц Курганской области на происходящее в региональном перинатальном центре. Женщины уверены, что их дети родились мертвыми или с тяжелыми заболеваниями из-за халатности медицинского персонала учреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru