Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о происходящем в Курганском перинатальном центре, где гибнут дети

Некоторые из рожденных здесь детей на всю жизнь останутся инвалидами. Фото: Перинатальный центр Курган / vk.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб 25 жительниц Курганской области на происходящее в региональном перинатальном центре. Женщины уверены, что их дети родились мертвыми или с тяжелыми заболеваниями из-за халатности медицинского персонала учреждения.

– В СУ СК России по Курганской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщили в приемной председателя СК России.

Ранее в Курганском областном ПЦ женщина потеряла ребенка на 9 месяце беременности. Ребенок должен был увидеть свет на днях, но у него остановилось сердце. Мать предполагает, что своевременное вмешательство врачей могло бы спасти жизнь ее нарожденного сына.

На Рождество, 7 января, не приходя в сознание, в Кургане скончалась молодая женщина, у которой на 7 месяце беременности погиб ребенок. Виной всему – пневмония. Из палаты она записала жуткое видео, в котором просила о помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте , Одноклассники .

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru