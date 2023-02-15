Власти Кургана рассказали, когда в городе демонтируют ледовые скульптуры

Фото: Город Курган / ВКонтакте

Власти Кургана пообещали демонтировать все ледовые скульптуры к 22 февраля. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в мэрии, их будут убирать постепенно.

Так, в первую очередь будут демонтировать скульптуры в скверах микрорайонов, а также те которые могут расстаять от солнца.

При этом на 20 февраля власти запланировали демонтаж городка на Центральной площади имени Ленина, а затем увезут скульпутры из Городского сада.

— К разборке Ледового городка приступят в зависимости от погодных условий, если, согласно прогнозам, в Кургане продолжат ожидать потепления, — объяснили в администрации Кургана.

Ранее уроженец Курганской области Юрий Гальцев объяснил почему не выступил на 80-летии региона. По словам артиста, власти не смогли договориться о его выступлении, несмотря на то, что он отменил все концерты на время праздника.

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