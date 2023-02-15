Брюс Уиллис все сделал правильно: астрофизик из Челябинска оценил метод борьбы с астероидами из фильма «Армагеддон»

К счастью, 10 лет назад ни один бурильщик не пострадал. Фото: соцсети, kinopoisk.ru

Ученые давно сошлись во мнении, что челябинский метеорит нельзя было сбить в воздухе. Необходимых систем ПВО в 2013 году не существовало. Да и летел он со стороны Солнца - заметить его не получилось бы.

Но инцидент стал толчком к развитию систем борьбы с космической угрозой. Об этом рассказал астрофизик, доцент физического факультета ЧелГУ Сергей Замоздра в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM), посвященном 10-летию падения метеорита.

– В фильме «Армагеддон» это все обыгрывалось. И аргументы были правильные – надо именно пробурить скважину, поместить заряд и взрывать. Иначе метеорит только раскрутится. Надо правильно просчитать глубину, мощность заряда и так далее, – привел пример Сергей Замоздра.

Ученый отметил, что после падения челябинского метеорита денег на наблюдение за космосом государства стали выделять больше. Выросли зарплаты у астрономов, появились новые телескопы. Например, телескоп-робот, который круглосуточно автоматически отслеживает все астероиды. Благодаря этому обнаруживать космические тела стали в десятки раз чаще.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За крошку метеорита можно даже массаж купить: как предприимчивые южноуральцы зарабатывают на космической лихорадке

Открытия сделали даже из пыли: что ученые изучили и изобрели благодаря челябинскому метеориту

Космическое убожество: как сейчас выглядит город, в котором упал метеорит

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru