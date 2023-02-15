Как 30 хиросимских бомб: ученые раскрыли главные выводы о челябинском метеорите

Один из фрагментов метеорита остался в ЧелГУ. Фото: Ольга ЩАПИНА

Ученые подвели итоги 10-летия исследований челябинского метеорита. По возрасту камень был ровесником Солнечной системы, а по размерам сравним с 16-этажным домом. На конференции в Челябинском государственном университете физики рассказали, как благодаря метеориту открыли новый материал и почему у нас мог появиться еще один Коркинский разрез. Отвечаем на главные вопросы о челябинском метеорите.

Основные исследования были сделаны в течение первых трех лет после падения болида. Это сбор материала, его исследование, научные эксперименты и моделирование возможных ситуаций.

ОТКУДА В МЕТЕОРИТЕ АЛМАЗЫ?

Главным открытием ректора ЧелГУ и доктора физико-математических наук Сергея Таскаева стало обнаружение нового материала. В составе метеорита найдены кристаллы углерода. На языке обывателя это алмазы. Ученные не только узнали их состав, но и выяснили, откуда они появились и где еще осели в виде метеоритной пыли.

— Совершенно случайно увидели блестящий хрусталик и решили его посмотреть в электронном микроскопе с большим разрешением, — рассказывает Сергей Таскаев. — Частицы размером порядка 50 микрометров. Найти их удалось только играя контрастом.

Обнаружив новый материал, ученые пошли дальше и сделали сами подобные кристаллы в Техническом университете Кронштадта.

— Пытались произвести алмазы методом детонации, взрывали углерод, получили детонационные алмазы, — говорит ученый. — При этом эксперимент был очень тонкий, размер частичек — 50 микрометров — не виден невооруженным глазом.

Такие ценные кристаллы были обнаружены в камне. Фото: Ольга ЩАПИНА

Один из вопросов — откуда в челябинском метеорите появился углерод, ведь в самом космическом теле его не было.

— Единственный источник — диссоциация (распад. — Прим. ред.) молекул СО2 (углекислого газа. — Прим. ред.) во время полета болида, — объясняет Сергей Таскаев. — Температуры, которые были во время полета, уходили далеко за тысячи градусов. Катализаторами же явились железо и никель, которые были в концентрации порядка 5%. Мы получили достаточный источник углерода для формирования таких структур. Если оценить грубо, сколько таких кристаллов, боюсь, столько нолей я не знаю.

По расчетам ученых, метеоритная пыль и сами кристаллы выпали не только в Челябинске, нов в Северном полушарии, поэтому могут вполне лежать где-нибудь в Канаде, горах Аляски или в ледниках Гренландии.

Сергей Таскаев собрал самые ценные данные о метеорите. Фото: Ольга ЩАПИНА

НАМ ПОВЕЗЛО ИЛИ МЕТЕОРИТЫ БЕЗОПАСНЫ?

Целый пласт исследований касается вопросов, что было бы, если бы… Если бы челябинский метеорит не сгорел в атмосфере, если бы упал под большим углом и если бы не в озеро Чебаркуль. Ученые ЧелГУ ответили на все эти вопросы.

Они просчитали, если бы челябинский метеорит упал не в озеро, а на землю, то у нас образовался бы еще один Коркинский разрез. Именно такого размера кратер мог бы появиться после падания камня.

Еще один вывод: взрыв метеорита можно сравнить с силой 30 хиросимских бомб. Поэтому и есть свидетельства о небольших ожогах у людей. Однако основной выброс энергии произошел на высоте 50 километров, примерно там же был и взрыв, который мы увидели как вспышку.

— Если скорость очень большая, как она была у метеороида, то возникает очень резкое энерговыделение, — рассказывает физик Александр Майер. — Если этот объект еще и разваливается на куски, то поверхность, которая его тормозит, резко растет, получается еще энерговыделение. Наша задача была промоделировать этот процесс. Если предположить, что механического разрушения нет, то интенсивное свечение происходит гораздо ближе к поверхности Земли. Это было бы для нас гораздо хуже.

По еще одной теории челябинский метеорит принес бы больше разрушений, если бы упал под другим углом — не 20 градусов. Однако ученые это опровергли: в любом случае каменный метеорит распадается далеко от поверхности Земли.

— Разрушение челябинского болида началось на высоте 55 км — существенно раньше, когда мы увидели разделение фрагментов, — говорит о выводах Александр Майер. — До высот 30-20 км фрагменты двигались единым роем. При этом атмосфера Земли эффективно защищает нас от объектов, похожих по прочности на челябинских метеороид.

При любых раскладах получается, что реально опасен только железный метеорит. Каменные же объекты распадаются высоко в атмосфере. До Челябинска долетел только 1% от изначального космического тела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА ЭТУ ТЕМУ:

Открытия сделали даже из пыли: что ученые изучили и изобрели благодаря челябинскому метеориту

Космическое убожество: как сейчас выглядит город, в котором упал метеорит

За крошку метеорита можно даже массаж купить: как предприимчивые южноуральцы зарабатывают на космической лихорадке

Брюс Уиллис все сделал правильно: астрофизик из Челябинска оценил метод борьбы с астероидами из фильма «Армагеддон»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Какого вкуса еда в космосе и сколько раз люди были на Луне (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru