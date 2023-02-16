В Челябинской области дорожная камера «поймала» непристегнутую обезьяну

В полиции выясняют, откуда взялся снимок с "мартышкой-нарушительницей". Фото: соцсети

Жители Челябинской области вступились за... обезьяну в грузовике. Игрушка находилась на лобовом стекле фуры и дорожная камера приняла ее за пассажира. Фотография нарушения облетела соцсети и вызвала бурю негодований. Пользователи даже назвали нейросеть сторонницей теории Дарвина: вдруг обезьяна эволюционирует в человека и тоже не будет пристегиваться? Кто-то даже решил убрать все аксессуары от греха подальше. Разбираемся в курьезе вместе с ГИБДД.

Автоматические камеры, которые ловят непристегнутых водителей, — для региона новинка. Многие автолюбители забеспокоились: не грозят ли штрафы их игрушкам-талисманам. Но в региональном полицейском главке сообщения об «обезьяньем наказании» решительно опровергли.

— В Госавтоинспекции по Челябинской области постановление о привлечении к административной ответственности по данной фотофиксации не выносилось, — заявили в полиции.

В ГУ МВД обещают выяснить, откуда взялась фотография с грузовиком и мартышкой.

Как пояснили в полиции: видеокамеры только выявляют нарушителей, но все фотографии потом просматривает живой сотрудник. И штрафует тоже он.

— Постановление выносит не нейросеть, а настоящий инспектор. Это касается не только ремней, но и всех других административных правонарушений, — рассказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений областного ГИБДД Сергей Пурусов.

Новые комплексы видеофиксации работают в Челябинской области с начала этой недели, поэтому материалы о нарушениях просматриваются особенно тщательно, заверили в областном полицейском главке.

Стопроцентной и вечной гарантии от ошибок, разумеется, нет нигде. Но у водителя, которому назначили неправильный штраф, есть шанс оспорить постановление о нарушении в ГИБДД. Если неточность подтвердят, штраф отменят.

Напомним, «дать ремня» беспечным водителям с помощью автоматики в Челябинской области впервые попытались 13 февраля. В этот день на дорогах начали работать видеокамеры, умеющие находить непристегнутых людей в машинах. И только за первый день работы автоматические комплексы обнаружили 242 нарушителей.

Сейчас в регионе работают 17 камер, умеющих опознавать водителей без ремня безопасности. Все они находятся за пределами городов: на трассах скорость машин обычно больше и последствия ДТП для непристегнутых людей тяжелее.

Сергей Пурусов рассказал, что автоматику не сбить с толку даже темной одеждой, на фоне которой ремень плохо просматривается. Дело в том, что камера обращает внимание на зону стойки кузова, где начинается ремень.

А вот пассажиров на заднем сиденье (они тоже обязаны пристегиваться) автоматические комплексы не способны различить. Теоретически, таких нарушителей могут поймать камеры на треногах, но в Челябинской области ими не пользуются.

— За непристегнутого пассажира, сидящего на переднем сиденье, привлекается к ответственности собственник авто, — уточнил Сергей Пурусов. — Если за рулем был другой человек, штраф можно обжаловать. Тогда постановление вынесут на фактического водителя.

Добавим, за игрушку в салоне грузовика несколько месяцев назад пытались оштрафовать жителя Екатеринбурга. Причиной проблем стал прикрепленный присосками к лобовому стеклу плюшевый кот. В ГИБДД признали оплошность и аннулировали штраф. Правда, водителю для этого пришлось потратить время и самостоятельно обжаловать постановление о нарушении.

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