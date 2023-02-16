Обезьян не наказывали: в полиции объяснили ситуацию с необычным штрафом водителю в Челябинской области

В интернете утверждали, что грузовик с игрушечной обезьянкой камера сняла на трассе Миасс-Карабаш-Кыштым. Фото: соцсети

Жители Челябинской области в соцсетях обсуждают курьезный случай: якобы водителя грузовика оштрафовали за непристегнутую ремнем безопасности обезьяну. Игрушечного зверька за лобовым стеклом сфотографировала камера автоматической фиксации нарушения. И приняла за пассажира.

В региональном ГУ МВД информацию о штрафе опровергли.

— В Госавтоинспекции по Челябинской области постановление о привлечении к административной ответственности по данной фотофиксации не выносилось, — сообщили в полицейском главке.

В МВД пообещали выяснить, откуда взялось фото с грузовиком и мартышкой.

Как уточнили специалисты, автоматические камеры действительно находят нарушителей на дорогах без помощи человека. Но постановления о найденных нарушениях потом рассматривает инспектор.

— Новые комплексы видеофиксации работают в Челябинской области с начала этой недели, поэтому материалы о нарушениях просматриваются особенно тщательно, — уверяют в полиции.

Впрочем, если какая-то ошибка при назначении штрафа все же произошла, у водители остается шанс оспорить постановление о наказании в ГИБДД. Напомним, ловить непристегнутых водителей с помощью видеокамер в Челябинской области начали 13 февраля. Только за первый день работы автоматические комплексы нашли 242 нарушителей.

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