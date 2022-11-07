«Вот они мы – живы-здоровы!»: мобилизованный блогер из Копейска показал быт в окопах в 10 км от передовой

Ночной обстрел, быт в окопах и приветы землякам – копейчанин продолжает слать весточки с фронта. Фото: Евгений Волосов

«Вот они, красавцы. Пошли, пошли, пошли!» – восторженно провожает залпы реактивной артиллерии мобилизованный Евгений Волосов. Темноту озаряют яркие вспышки – российская армия ведет огонь по позициям противника. На ночных кадрах с передовой блогер из Копейска представляет сослуживцев: «Славян, Малыш, Танк». Те в ответ машут. В конце ролика неизменная фраза – «Копейск - сила!».

Через сутки подписчиков радует весточка уже с дневными хлопотами бойцов.

– Парни маленько перекусили. Следующая наша локация, находимся мы примерно в 10 км от передовой. Сейчас окопались немного, поели. Пойдем воевать – сытые, довольные, – бодро, жуя яблоко, рапортует Евгений. И добавляет: «Победа будет за нами!».

Чуть поодаль – окапываются другие бойцы. Успевают на передовой найти время и для досуга – с журналистом КП-Челябинск мобилизованный блогер поделился фотографиями из окопов и блиндажей. Подвесив автомат на ремень, боец в очках читает книгу.

Для чтения выбрано место посветлее. Фото: Евгений Волосов

На другом фото – совместный перекур в укрытии. Часть мужчин, вероятно, увлечена разговором. Те, что ближе к фотографу – смотрят в камеру, с легкой улыбкой позируют.

Получается у солдат разнообразить рацион виноградом – сочную находку на лозе оставили на десерт.

Сигареты да чай – маленькие радости на фронте. Фото: Евгений Волосов

«Кушаем хорошо, даже виноградом на десерт питаемся», – делится копейчанин. Фото: Евгений Волосов

В конце октября телеграм-канал мобилизованного копейчанина затих. Новым рьяным приветом Евгений успокоил подписчиков через пару дней:

– Друзья, всем приветище! Наверное, потеряли нас. Ездили работать, не было возможности вам писать несколько дней, не было связи. Вот они мы – живы-здоровы! –непреодолимым оптимизмом пропитаны слова бойца.

В прошлый раз подписчики переживали куда больше – молчание затянулось на две недели. Причина та же – отсутствие связи. Но эти трудности мобилизиованный преодолевает раз за разом.

– Копейск добудет связь в любых труднодоступных местах! – объясняет секрет успеха южноуралец на своей странице ВКонтакте. А в телеграм-канале – делится своим задором:

– Всем прекрасного настроения! У нас все ништяк, все здорово. Сыты, довольны, короче, фигачим. Все ништяк ребята!

Евгения Волосова – блогера и владельца зоомагазина из Копейска – мобилизовали в конце сентября. С тех пор в коротких видеосообщениях он общается с другими мобилизованными южноуральцами, передает от них приветы, делится подробностями военного быта. В его телеграм-канале уже больше 4,5 тысяч подписчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru