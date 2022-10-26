Мобилизованный блогер из Копейска вышел на связь после двухнедельного молчания

Копейчанин с другими мобилизованными на боевом слаживании Фото: Евгений Волосов

«Всем приветище огромное!!! У нас все живы, здоровы!», – таким сообщением вчера вечером обрадовал подписчиков блогер и владелец зоомагазина из Копейска Евгений Волосов, которого мобилизовали в конце сентября. Меньше чем за сутки сообщение собрало несколько тысяч просмотров и больше 200 комментариев. На связь мужчина вышел по традиции в своем телеграм-канале после двухнедельного перерыва.

Скриншот: Евгений Волосов

– Копейск добудет связь в любых труднодоступных местах. Копейск сила! Парни всем передают привет! – объяснил причину долгого молчания мобилизованный на своей странице во ВКонтакте.

Скриншот: Евгений Волосов

Предыдущую весточку копейчанин отправлял 12 октября – рассказал, что «погодка отличная», а настроение – «огненное, боевое». В коротких видеосообщениях Евгений общается с другими мобилизованными южноуральцами, передает от них приветы, делится подробностями военного быта.

Частичная мобилизация в Челябинской области подходит к концу и должна завершится в эту пятницу, 28 октября. Об этом на брифинге для СМИ сообщил военком региона Андрей Максуров.

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