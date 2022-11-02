Алексей Гарницкий стал лучшим участковым в Челябинской области. Фото: предоставлено героем публикации

«Комсомольская правда» совместно с МВД запустила ежегодный конкурс «Народный участковый». С 1 ноября на нашем сайте началось голосование, за звание лучшего борются полицейские со всех регионов России. Челябинскую область в этом году представляет 38-летний участковый из Златоуста — старший лейтенант Алексей Гарницкий.

Мужчина работает на этой должности почти два года, хотя изначально в органах оказался благодаря службе в ГУФСИН. По словам Алексея, там он добился всего, чего хотел, поэтому перевелся в полицию, чтобы расти и продвигаться.

— В ГУФСИН я дослужился до должности старшего кинолога, работал с собакой. Достиг потолка и пошел дальше, — делится Алексей Гарницкий. — Я считаю, что в любой профессии есть свой интерес, если человек относится к службе с любовью. Многое зависит от самих людей, ведь одним хочется работать, а другим — просто проводить время на работе.

Фото: предоставлено героем публикации

На новой должности лейтенант быстро вошел в доверие к жителям со своего участка. Алексей признался, что он получает неподдельное удовольствие, когда удается помогать людям:

— Когда чувствуешь их радость, видишь улыбку, получаешь какое-то удовлетворение. Понимаешь, что действительно помог. А бывают такие ситуации, когда сами правонарушители благодарят. Говорят, если бы не полиция, никогда так и не встали бы на правильный путь.

Алексей Гарницкий по праву заслужил место среди лучших участковых, ведь за этот год КП-Челябинск дважды писала о его достижениях. В марте он спас слепую 91-летнюю бабушку, которую без воды и еды заперла в общежитии собственная дочь. Во время обхода полицейский услышал крики из комнаты, а затем вызвал сотрудников МЧС и медиков. Позже Алексей навестил старушку и передал ей гостинцы.

Фото: предоставлено героем публикации

А в сентябре он спас собаку, которую тоже заперли, и снова в общежитии, но только на балконе. По словам соседей, хозяйка часто выпивала и не особо заботилась о питомце. Алексей прибыл к дому и позвал на помощь пожарных, чтобы те развернули лестницу. После этого участковый сам полез за собакой. Запертый бедолага даже укусил полицейского, но прошлое кинолога помогло Алексею взять ситуацию под контроль.

Он спустил собаку вниз, а затем и забрал к себе — думал, что на передержку. Но со временем стало ясно — в тот день Алексей обрел нового друга. Мужчина назвал питомца Графом, и вот уже почти два месяца они живут вместе. Пес полюбил нового хозяина и больше не кусается.

— Он стал огромным уже, отъелся за это время. Я удивился, что он так быстро растет. Ошейник, который был, стал уже слишком мал, пришлось покупать новый.

Со спасенным питомцем Графом. Фото: предоставлено героем публикации

Жители Златоуста поддерживают своего любимого участкового и уже голосуют за него на сайте «Комсомольской правды». Это можете сделать и вы, перейдя по ссылке. Голосование продлится до 10 ноября, а победителей наградят 17 ноября на церемонии в Москве.

Фото: предоставлено героем публикации

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