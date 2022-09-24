В Челябинской области полицейский спас запертую на балконе собаку

Для спасения собаки вызывали спасателей, полицейских и пожарных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Златоусте участковый спас собаку, которую заперли на балконе дома. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

— В дежурную часть поступил сигнал о том, что в общежитии соседи слышат регулярный собачий вой за закрытой дверью одной из комнат. На место был незамедлительно прибыл участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Алексей Гарницкий, — объясняют в ведомстве.

Прибыв на место, полицейский увидел, собаку запертую на балконе. Чтобы вызвалить ее он вызвал спасателей и пожарных, которые установили лестницу, по которой Гаринцкий забрался наверх и, несмотря на укус от собаки, спустил ее вниз.

Сейчас животное отдали в руки полицейского, на передержку. С владелицей собаки, на которую жаловались соседи за алкоголизм, будет проведена беседа.

Ранее жительница Южноуральска взяла кредит на 450 тысяч рублей и перевела все эти деньги на счет мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

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