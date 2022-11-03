Работают как хирурги: смотрим, как спиливают голубые ели на площади Революции в Челябинске

Деревья нужно спилить из-за их состояния. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Берлога» из еловых лап и летающие бревна. На площади Революции в Челябинске начали спиливать погибшие голубые ели. Рабочим предстоит спилить 8 деревьев и заменить их на новые из Башкирии.

Погода рабочих не радовала. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спиливают старые ели почти хирургически. Сначала удаляют ветки, потом по частям ствол дерева. С особой аккуратностью подойдут к извлечению корней. Ведь они могли уйти под трибуну, которая является объектом историко-культурного наследия.

Ранее мы писали, что высокие ели пытались спасти несколько лет, но сохранить их не удалось.

К спилу голубых елей подошли осторожно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рабочим предстоит спилить 8 деревьев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Только опилки летят. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спиленные ветки и части ствола аккуратно складывают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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