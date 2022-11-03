Работают как хирурги: смотрим, как спиливают голубые ели на площади Революции в Челябинске

Деревья нужно спилить из-за их состояния.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Берлога» из еловых лап и летающие бревна. На площади Революции в Челябинске начали спиливать погибшие голубые ели. Рабочим предстоит спилить 8 деревьев и заменить их на новые из Башкирии.
Погода рабочих не радовала.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Спиливают старые ели почти хирургически. Сначала удаляют ветки, потом по частям ствол дерева. С особой аккуратностью подойдут к извлечению корней. Ведь они могли уйти под трибуну, которая является объектом историко-культурного наследия.
Ранее мы писали, что высокие ели пытались спасти несколько лет, но сохранить их не удалось.
К спилу голубых елей подошли осторожно.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Рабочим предстоит спилить 8 деревьев.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Только опилки летят.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Спиленные ветки и части ствола аккуратно складывают.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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