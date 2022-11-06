Бабушка четверых внуков из Челябинска завоевала сразу два титула на конкурсе красоты в Дубае

Назифе получила сразу два титула. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жительница Челябинска Назифе Османова получила два титула на международном конкурсе красоты. Внешность и трудолюбие женщины высоко оценили в ее возрастной категории. Всего в конкурсе принимали участие 50 женщин из 17 стран.

− Назифе крутая! Она пример того, как в 62 года можно быть такой активной. Честно говоря, думала, она в последний момент сдастся, но она боец. У нас был очень жесткий режим: съемки начинались в пять часов утра, ложились спать мы в час ночи. И так было каждый день. Все было ритмично, динамично и она наравне с молодыми всю эту программу проходила, − рассказывает национальный представитель от России и член жюри конкурса Ксения Усолкина.

Назифе с Ксенией Усолкиной и еще одной участницей из России. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

РЕШИЛА ВНОВЬ ОКУНУТЬСЯ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЫ

Назифе начала работать моделью в 80-х годах. Но через несколько лет началась перестройка, нужно было как-то выживать и кормить семью. Пришлось отдалиться от модных тенденций.

По образованию Назифе техник-технолог. Но работе по профессии предпочла любимое дело. Она открыла сеть салонов красоты и вместе с мужем занимается бизнесом. Там и сама работала мастером много лет. А в работе и жизни пригодилось модельное прошлое:

− Осанка, красивая походка, искренние эмоции, улыбка умение позировать на камеру всё это благодаря модельному опыту. Это немаловажно в повседневной жизни, ведь умение преподносить себя это целое искусство и безусловно формирует отношение к тебе окружающих, − рассказывает КП-Челябинск Назифе.

Но три года назад женщина решила все-таки отложить дела и вернуться в моделинг:

− В 2019 году, увидев по телевизору бегущую строку о наборе моделей в проект, решила вновь окунуться в волшебный мир моды. Прошла обучение в нескольких модельных школах, училась у известной модели Ксении Усолкиной.

За три года Назифе превратилась в настоящую модель. Теперь она часто участвует в модных показах в разных городах России и в родном Челябинске, снимается для зарубежных журналов. Но есть у нее и обычная жизнь: с выходными и внуками.

− Я замужем, мама троих сыновей и бабушка прекрасных четверых внучат. В свободное время хожу в бассейн, читаю, посещаю массажный кабинет, − делится подробностями своей жизни с журналистом КП-Челябинск Назифе.

Назифе выглядит красиво и в обычной жизни. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЭТО БЫЛ НЕОБЫЧАЙНО КРАСИВЫЙ ПРАЗДНИК

Назифе признается, в конкурсе красоты международного уровня участвовала впервые. Зато сколько эмоций и воспоминаний теперь!

− Это был феерический, необычайно красивый праздник. Я очень волновалась, напряжение нарастало по мере приближения финала. Поддержка и профессиональные советы руководителя − Ксении Усолкиной − не давали мне падать духом. Я до слез была счастлива, услышав свое имя в числе победителей, − рассказывает Назифе.

Назифе с Ксенией Усолкиной и еще одной участницей из России. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Челябинск она привезла две короны и два титула: «Queen of the Europe 2022» и «Grand Prix Miss Universal World − 2022».

− Конкурс закончился, а жизнь продолжается. Впереди ждут новые события: участие в vip дефиле на благотворительном вечере «Родные сердца», поездка на показы в Москве и съемки в Таиланде, − делится Назифе.

В конкурсе было 50 участников из 17 стран. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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