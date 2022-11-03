«Дышат» по-японски: новый стационарный пост и передвижная лаборатория будут следить за воздухом Челябинска

Новый стационарный пост стал десятым в региональной сети, передвижная лаборатория – третьей Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Газоанализаторы из страны восходящего Солнца – вот чем выгодно отличаются от предыдущих новый стационарный пост и передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха, которые сегодня приступили к работе в Ленинском районе Челябинска. Как отреагировали жители близлежащих домов на новых соседей, и как еще планируют модернизировать систему наблюдений за качеством атмосферного воздуха – на презентации новинок побывал журналист КП-Челябинск.

«ДЫШАТ» ПО-ЯПОНСКИ

Японское качество теперь на страже челябинского воздуха. Новый стационарный пост и передвижная лаборатория, которые запустили сегодня в Ленинском районе, «дышат» передовыми газоанализаторами японской фирмы «HORIBA».

– Это оборудование считается одним из лучших в мире. Не приходится переживать, что в случае чего импортных запчастей не будет – японцы с нашего рынка не уйдут, у фирмы большое представительство. Много кто с этой компанией работает в стране, – заверил руководитель «Центра экологического мониторинга Челябинской области» («ЦЭМ») Владислав Коробкин.

Передвижная лаборатория оснащена по последнему слову техники Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Современна и база передвижной лаборатории – это автомобиль Ford Transit. Газоанализатор на борту может определить концентрацию более 10 веществ – оксидов углерода и азота, двуокиси азота, аммиака, сернистого ангидрида, сероводорода, формальдегида – и метеопараметры, такие как температура и относительная влажность воздуха, давление, скорость и направление ветра.

Осмотрел новинку заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Стационарный пост – может «унюхать» те же вещества и способен измерять их концентрацию каждые 20 минут – круглосуточно. Для стабильной работы – предусмотрена система жизнеобеспечения. В дальнейших планах – дооснастить пост дополнительным оборудованием и организовать ручной отбор проб. Это позволит увеличить спектр контролируемых ингредиентов.

Стационарный пост – снаружи и внутри. К работе готов Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Стационарный пост стал десятым в региональной сети. Передвижная лаборатория – третьей.

– Мы обзавелись ими (лабораториями. — Прим. ред.) за счет средств федерального проекта «Чистый воздух». Наш регион один из передовых в плане мониторинга воздуха. Сегодня мы обеспечиваем практически полный охват по контролю качества воздуха в Челябинске, – отметил заместитель губернатора региона Александр Козлов. – Передвижные лаборатории выезжают по обращению граждан, могут измерить концентрацию вредных веществ в любой точке, а также осуществляют плановые передвижения там, где нет стационарных постов. Вся работа согласована с Росгидрометом, соответствует предписанным методикам и позволяет нам принимать управленческие решения в период НМУ или в те моменты, когда предприятия превышают ПДК.

«ЖИТЕЛИ БЫЛИ ИСКРЕННЕ РАДЫ»

Новый пост установили перед домами № 35, 37 и 39 по улице Южный бульвар. Жители были искренне рады, говорит Владислав Коробкин. При обустройстве площадки территорию – где не было асфальта, зато была грязь – осыпали щебенкой. И закрыли пробел в системе постов мониторинга, добавляет руководитель «ЦЭМ»:

– Недостаток этой сети в Ленинском районе мы сейчас скорректировали. Для района характерно влияние с одной стороны бывшей промышленной площадки «Станкомаш» и расположенных там предприятий, а также площадок «ЧТПЗ», «Электромашина» и т.д. С другой стороны – ж/д вокзала и дороги «Меридиан», это достаточно крупные источники. Расположить здесь пост – просилось давно.

Пост расположился неподалеку от жилых домов и уже «мониторит» воздух Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Пост уже транслирует данные в онлайн-режиме – новая точка отражена на официальной странице территориальной системы качества атмосферного воздуха Челябинской области.

Есть сигнал. Скрин: сайт территориальной системы качества атмосферного воздуха Челябинской области

Чем больше постов – тем точнее результат. По любому факту загрязнения источник могут определить. Но не в случае, когда загрязнение приходит в город извне, объясняет Владислав Коробкин. Не спасают ни инструментальные методы (передвижные лаборатории и посты), ни расчетные. Максимум, что возможно – замерить численные значения этого загрязнения. Например, когда на прошлой неделе в Челябинске стоял едкий смог от пожаров на пригородных болотах, существенных превышений не было, только запах, отметил руководитель «ЦЭМ».

Территориальную систему мониторинга, к которой также подключены 5 модернизированных стационарных постов наблюдения Росгидромета и 10 малогабаритных станций, планируют расширить за счет увеличения последних. Они позволят контролировать воздух на большей территории с наименьшими затратами. Программа уже разработана.

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