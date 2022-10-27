Ветром притащило в город: названа причина едкого смога в Челябинске

Неприятный запах особенно ощущался вечером Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне вечером жители Челябинска активно жаловались на запах гари. В некоторых частях города нависла дымка. Что случилось и были ли превышение? Рассказал руководитель регионального центра экологического мониторинга Владислав Коробкин на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Превышения не было. Были чуть повышенные значения в пределах нормативов. Источник находился северней города — в районе Большое Таскино, там было возгорание на болотах. За счет того, что ветер были сильный, его все-таки притащило в город, — отметил Владислав Коробкин.

На сайте челябинского Гидрометцентра пока нет прогнозов по неблагоприятным метеоусловиям на ближайшие дни. Сегодня и завтра ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с. Прогноз погоды на ближайшие дни, — по ссылке.

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