Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле

Фестиваль «Хранимые веками» — одно из самых грандиозных и статусных событий федерального масштаба. Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Детский благотворительный фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Государственном Кремлёвском Дворце. На гала-концерте фестиваля выступили подопечные фонда «Андрюша» - Детская хореографическая студия при Государственном ансамбле танца «Урал», а также взрослый состав ансамбля. «Уральцы» имели головокружительный успех, сорвав овации шеститысячного зала. Телеверсия праздничного концерта «Песни Русского Мира» будет показана 4 ноября, в День народного единства, на телеканале «Россия 1» в 12:00 по местному времени.

Государственный ансамбль танца "Урал". Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша».

Фестиваль «Хранимые веками» – одно из самых грандиозных и статусных событий федерального масштаба по сохранению и популяризации народной культуры, где представлены одновременно и хореография, и вокал, и народное творчество. Он организован Фондом «Культурный код» при участии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) и стал одним из ярких событий Года культурного наследия народов России.

На главной сцене страны выступили звезды российской эстрады - Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Валерия, Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Сергей Лазарев, Алсу, Владимир Винокур, Александр Буйнов, Наташа Королёва, Варвара, Хабиб, Глеб Матвейчук, Таисия Повалий, Аскар Абразаков, Анастасия Макеева, Аглая Шиловская, хор Турецкого и другие. Вместе с лучшими творческими коллективами нашей страны – лауреатами фестиваля – они исполнили любимые народные песни и порадовали многочисленными творческими сюрпризами.

Александр Ковалев, директор фонда «Культурный код» и основатель и директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

«Организуя фестивали различного масштаба и под различными названиями, очень важно, кто с тобой стоит рядом, кто помогает и разделяет с тобой идеи. Фонд «Андрюша», который поддерживает талантливых детей, и Фонд поддержки и реализации патриотических, духовных и социально-культурных проектов «Культурный код», который возглавляю я, они не просто партнеры – они друзья с большой буквы! Заниматься поддержкой талантливых детей и духовной культурой просто на государственном уровне невозможно. Мы восхищаемся тем, как фонд «Андрюша» помогает талантливым детям, восхищаемся невероятно высоким уровнем хореографической и артистической подготовки ребят с Урала. Фонд «Андрюша» вкладывает весь педагогический и энергетический потенциал в будущее нашей страны и ее культуры. Вы думаете о будущем, чтобы народная культура была не только сегодня, но и продолжалась в наших детях через десятки лет», - отметил Александр Ковалев, директор Фонда поддержки и реализации патриотических, духовных и социально-культурных проектов «Культурный код», организатор Фестиваля «Хранимые веками».

Иллюстрация: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Подопечные Детского фонда «Андрюша» дважды Гран-при Главной детской премии Челябинской области для юных талантов в сфере искусства «Андрюша» хореографическая студия «Урал» были единственным детским коллективом участников Гала-концерта на сцене Кремлевского Дворца.

Танцоры из Детской студии «Урал». Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Первый номер танцоры исполнили вместе с популярным певцом, тиктокером Хабибом, исполнившим «Ах вы сени, мои сени» под мотив собственного суперхита «Ягода-малинка», второй номер - танец из репертуара студии «Ложкари». Художественный руководитель «Урала» Светлана Лукина рассказала, что номер с Хабибом был создан буквально за считанные дни:

«Всего за три недели до концерта мы получили фонограмму. Это абсолютно новый танец, для которого были специально созданы костюмы и реквизит. В номере участвовали 28 детей, готовясь к выступлению, мы специально арендовали в Челябинске большой спортзал. Также организаторы попросили ввести в номер певца. Это очень сложная задача, так как единственная совместная репетиция состоялась в день выступления. Для ребят это первый опыт сотрудничества с известными солистами. Они, конечно, воодушевлены. Мы счастливы, что наше выступление случилось! Это гордо — выступать на концерте в Кремле на одной сцене с такими звездами! Такой шанс выпадает раз в жизни, и нам посчастливилось приехать сюда и поучаствовать в этом концерте».

Хабиб и детская студия «Урал». Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Стоит отметить, что Детская хореографическая студия «Урал» благодаря фонду «Андрюша» уже не первый раз удостаивается чести выступить на главной сцене страны.

Юлия Жаботинская, Лев Лещенко, Александр Ковалев на репетиции Гала-концерта фестиваля "Хранимые веками". Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

«Танцоры студии ранее дважды выступали в Кремле на концертах Андриса Лиепы, большого друга нашего фонда, председателя Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства, перед шеститысячным залом и каждый раз срывали бурные аплодисменты зрителей. Попечительский совет фестиваля «Хранимые веками» отметил уровень мастерства ребят из студии «Урал» и решил, что то, как они представляют русскую народную культуру, достойно того, чтобы показать их творчество на сцене Кремля. «Андрюша» помимо организационной оказал финансовую поддержку коллективу «Урала» – нами были приобретены авиабилеты для всех детей, в предыдущие годы за счет фонда было оплачено проживание, питание и трансфер по Москве.

Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Наш фонд «Андрюша» второй раз становится партнером Всероссийского фестиваля «Хранимые веками», что очень почетно и ответственно для нас. Спасибо за доверие и сотрудничество президенту «Культурного кода» Александру Ковалеву!» - отметила основатель и директор фонда Юлия Жаботинская.

Фото: благотворительные фонды «Культурный код» и «Андрюша»

Государственный ансамбль танца «Урал» трижды выступил на гала-концерте фестиваля – с певцами Олегом Газмановым и Глебом Матвейчуком, а также с сольным номером «Бышенька» по мотивам казацких гуляний. Где бы «уральцы» его ни танцевали, благодаря каскадам невероятных трюков, темпу, зажигательной энергетике «Бышенька» имеет головокружительный успех всюду. В Кремле трюковый финал танца сопровождали несмолкаемые аплодисменты и восторженные крики зрителей, а после зал устроил артистам настоящую овацию.

Телеверсию гала-концерта Фестиваля «Песни Русского Мира» с участием уральских артистов покажут 4 ноября, в День народного единства, на телеканале «Россия-1» в 12 часов по местному времени. Приглашаем к просмотру!

Фотографии предоставлены благотворительными фондами «Культурный код» и «Андрюша»