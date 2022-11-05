Мама выехала на встречку: в жуткой аварии между Челябинском и Курганом погибли двое детей

Все пассажиры в этом автомобиле были пристегнуты. Фото: ГИБДД Курганской области.
Жуткая авария произошла на заснеженной трассе между Челябинском и Курганом. За рулем была мама двоих детей, которая везла своих детей и 17-летнюю родственницу из Копейска в Целинный район Курганской области.
Как сообщает ГИБДД Курганской области, ДТП случилось 4 ноября в 12 часов дня на автодороге Шумиха — Усть-Уйское. 30-летняя женщина из-за заснеженной трассы не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в легковой автомобиль. В салоне вместе с ней находились двое детей 5 и 8 лет, а также ее 17-летняя родственница.
После сильного удара семейный «Фольксваген» оказался в кювете. Женщина и 5-летний сын получили тяжелые травмы. 8-летний сын и 17-летняя девушка погибли на месте.
— Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, — сообщает ГИБДД Курганской области. — 5-летний мальчик находился в автокресле, его брат сидел в бустере и также был пристегнут ремнем безопасности.
В другой машине за рулем был 45-летний мужчина, он не пострадал. В этом автомобиле пассажиров не было.
Это не первая страшная авария из-за снегопадов на этих выходных. Также 4 ноября неподалеку от села Миасское под Челябинском на заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и Dodge. В аварии пострадали 3 человека.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться в эти дни от поездок по трассе, особенно с детьми.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru