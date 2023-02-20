«К чему такие шутки?!» В Челябинске трэш-стримеры выбросили на помойку гроб

Фото: /vk.com/amz.sov.chelyabinsk

Жители улицы Кузнецова в Челябинске с ужасом обнаружили на контейнерной площадке в своем дворе гроб. Горожане возмущаются: по соседству с мусорными баками находится не только психоневрологическая больница, но и школа, а также дворец детского творчества. Неожиданное зрелище могло травмировать детей или тех, кто и так страдает от проблем с психикой.

— Выглядит жутковато. Видимо кому-то не подошел, — иронизирует горожанин в группе «Подслушано Амз Советский Челябинск» во ВКонтакте.

— Не иначе как деградация, причем у всех действующих лиц, — возмущается другой челябинец.

— К чему такие шутки?! — удивляется еще одна участница обсуждения.

Фото: /vk.com/amz.sov.chelyabinsk

Как сообщает источник КП-Челябинск, гроб в мусор под покровом темноты выбросили местные трэш-стримеры. Авторам провокационных видеороликов в интернете мрачный сувенир подбросили под дверь недоброжелатели. Причем внутри деревянного ящика лежала отрубленная свиная голова.

В МВД сейчас выясняют обстоятельства происшествия.

— В отделе полиции «Советский» зарегистрировано сообщение от одного из жителей домов на улице Кузнецова о том, что на лестничной площадке обнаружен гроб. Проводится проверка, — сообщили в УМВД Челябинска.

Ранее в Челябинске на мусорке посреди двора обнаружили цинковый гроб. Юрист и экс-председатель областного союза похоронных организаций Антон Бавин рассказал КП-Челябинск, что владельцы вправе выносить подобные вещи на контейнерную площадку.

— С точки зрения гражданского права, гроб это такая же вещь как пакет сока, — рассказал эксперт — Он принадлежит людям, и формально они могут им так распорядиться.

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