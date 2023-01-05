«Это такая же вещь как пакет сока»: как на челябинской мусорке посреди двора мог оказаться цинковый гроб

Цинковый гроб был обнаружен на мусорке в одном из дворов на улице Гагарина и сразу переполошил горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинцев за неделю до Нового года шокировала жуткая находка. В Ленинском районе посреди двора прямо у мусорных баков лежал гроб. Цинковый и вскрытый. Кадры быстро утекли в соцсети. Там переполошились: «Ужас», «Жесть», «Кошмар».

– Что творится. Это же грешно! – восклицает Татьяна Шинкова. – Гроб должен быть захоронен вместе с покойником.

– Гроб на мусорке – это ужасно. Неправильно. Нельзя так, – пишет Дарья Иванова.

На деревянном каркасе виднелась надпись: Сергей Викторович, г. Челябинск. Фамилия – занесена снегом. Скорее всего, это погибший военный. Гроб-то цинковый. Но вот как он мог оказаться выброшенным на обычную мусорку?

– Люди близкого человека потеряли. Хотели, наверное, похоронить в другом гробу, не в цинковом, – предполагает Анастасия Матвеева. – Скорее всего, там не до выяснения было, куда можно и куда нельзя этот треклятый гроб выбросить. Соболезную родным, держитесь. Вечная память солдату.

– Цинковый гроб не разрешают вскрывать. И хоронят в присутствии военных, – парирует Марина Данилина. – Не понятно, как такое могло произойти.

Выяснять это прокуратура не стала. В ведомстве КП-Челябинск сообщили, что проверку не проводили. И добавили, что это, скорее, прерогатива Роспотребнадзора или военной прокуратуры.

От городской полиции ответ похожий: это не по их линии. В выкинутом гробу преступления нет, объяснили в пресс-службе правоохранителей.

КП-Челябинск поговорила с бывшим председателем союза похоронных организаций Челябинской области и юристом Антоном Бавиным. В беседе мы попытались разобраться, нарушен ли все-таки закон. И как жуткая находка оказалась там, где оказалась.

Большинство высказывается, что родственники погибшего выкинули цинковый гроб. Разве он мог оказаться в их распоряжении?

– Скорее всего, так и было. Государство передает гроб вместе с телом военного в распоряжение родственников. Выдача как и с гражданскими – стандартна. Получают свидетельство о смерти и справку. С этими документами забирают на погребение из обыкновенного морга. Дальше – делай что угодно. В рамках закона, естественно.

А как же запрет на вскрытие цинковых гробов?

– Запреты могут быть, если погибший подвергся сильному радиационному излучению, опасным химическим веществам или скончался от заразной инфекции. В остальных случаях вскрывать можно.

И даже перекладывать тело?

– Неважно чье тело – гражданского или военного. Родственники могут делать с ним что угодно. В рамках закона, естественно. И берут на себя моральные риски увидеть погибшего военного. Тело может быть изуродовано или практически не сохраниться. Видимо, решили похоронить в более качественном гробу, с другой атрибутикой.

А цинковый так вот просто выкинули посреди двора?

– Как бы это не было ужасно, но могли. По крайней мере, тут регламентов нет. С точки зрения гражданского права, гроб это такая же вещь как пакет сока. Он принадлежит людям, и формально они могут им так распорядиться.

Забываем про ритуальные службы. Может, это их рук дело?

– Родственники, конечно, могли обратиться к похоронщикам. Крупные организации такое вряд ли допустят. Там ведь своя специфика утилизации. Есть договоры на вывоз таких отходов. У многих есть свои производства, где они занимаются переработкой.

Если допустит служба такую оплошность? На утилизации, например, решит сэкономить. Такие предположения тоже люди высказывали.

– Наказания тут отдельного не предусмотрено. Прокуратура может погрозить пальчиком, если это сделало юрлицо. Случившееся надо рассматривать с точки зрения этических и моральных норм. Это дико, конечно, что гроб лежит на обычной мусорке. Но закон это не нарушает.

Впрочем, некоторые челябинцы в этой ситуации не видят ничего предосудительного.

– Ну выбросили и выбросили. Что за паника то? Как будто труп увидели, – успокаивает Асия Петрова.

– Новорожденных детей выбрасывают куда попало и где попало. Вот это проблема, – уводит фокус от переполошившей всех находки Зинаида Анисимова. – А гроб… Ну не знали куда его деть или сдать без проблем.

В соседней Курганской области была похожая ситуация. Жительница Каясан пошла утром вынести мусор и замерла в ужасе: на свалке валялся раскрытый гроб. Правда, не цинковый. Но выглядел он будто уже использованный.

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