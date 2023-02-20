В Челябинске высокопоставленного полицейского из отдела по борьбе с коррупцией задержала ФСБ

В отношении полицейского возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 февраля, сотрудники ФСБ задержали в Челябинске начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексея Савоськина. Как сообщил источник в правоохранительных органах, он подозревается в превышении должностных полномочий.

— Возбуждено уголовное дело. По месту работы и в доме задержанного прошли обыски. Самого его увезли на допрос, — пояснил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что полицейский отстранен от исполнения своих обязанностей. В настоящий момент в отношении него проводится служебная проверка.

— В случае установления его вины, он будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области неоднократно акцентировал внимание, что совершающим противоправное деяние нет места в органах внутренних дел, — прокомментировали в региональном полицейском главке.

В июле прошлого года силовики задержали за взятку замначальника Калининского райотдела полиции Марата Танжарыкова. По версии следствия, он за деньги оказывал покровительство директору фирмы, который занимался продажей немаркированной табачной продукции.

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