На Челябинск и область обрушился снегопад

Фото: КДХ, администрация Челябинска

В пятницу, 4 ноября, дорожные службы трудятся в усиленном режиме, чтобы очистить от снега улицы Челябинска. Как сообщили в КДХ, ведется обработка опасных участков противогололедными материалами. Это спуски, подъемы, мосты и перекрестки.

Также с раннего утра приступили к уборке снега во дворах.

— По состоянию на 11:00 управляющие компании города вывели на расчистку придомовых территорий 1 032 дворника, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По данным челябинского Гидрометеоцентра, 4 ноября в городе ожидается облачная погода с прояснением, снег, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха -1.+1. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c. Аналогичная ситуация будет в субботу и воскресенье.

Как сообщала ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, в предгорьях Южного Урала задержался циклон, который пришел со стороны Скандинавии.

В ГИБДД попросили жителей Челябинской области отложить длительные поездки из-за повышенной опасности на дорогах. Главным фактором риска называют увеличение тормозного пути на скользкой дороге. На случай ухудшения погоды будут выделены 25 дополнительных нарядов дорожно-патрульной службы.

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