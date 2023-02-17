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Происшествия17 февраля 2023 16:57

В Челябинской области прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме

Погиб подросток, еще четверо человек госпитализированы
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Если в ходе проверки выявятся нарушения, то надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования

Если в ходе проверки выявятся нарушения, то надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После взрыва газа в поселке Дзержинка Челябинской области прокуратура начала проверку. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщила Наталья Мамаева. — Кроме того, надзорным ведомством поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственными органами СУ СК РФ по региону.

Напомним, ЧП случилось около семи часов вечера в жилом доме на двух хозяев. Из-за разгерметизации газового баллона произошел взрыв, в результате чего обрушился потолок в одной из квартир. Погиб 14-летний подросток, также госпитализировали троих взрослых и 10-летнюю девочку.

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