Датчики дождя и высокие потолки: гендиректор компании «Синара» в Челябинске рассказал о новых троллейбусах

Илья Таболин в эфире радио "Комсомольская правда-Челябинск" . Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Новые троллейбусы по концессионному соглашению прибудут в Челябинск до конца года. В первой партии будет 20 машин. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (93,5 FM) рассказал генеральный директор компании «Синара — Городские транспортные решения Челябинск» Илья Таболин.

После поставки троллейбусов начнутся их ходовые испытания и обкатка на линии. Транспорт будет отличаться не только красным цветом, но и современным оснащением. Особое внимание холдинг СТМ уделил комфорту в кабине водителя.

Новы троллейбусы презентовали в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба губернатора.

— Это принципиально новая машина, — рассказал КП-Челябинск Илья Таболин. — Прежде всего, это комфорт для водителя. Его рабочее место оборудовано гаджетами, климат-контролем, есть обогрев сиденья, регулировка панели. Дисплей перед водителем передает информацию с бортового компьютера, машина также оборудована датчиками дождя и света.

Отличаться троллейбусы будут и высокими потолками.

— Если пассажир ростом 190 сантиметров вытянет руку, до потолка он не достанет, — прокомментировал представитель концессионера. — Также есть большие маршрутные указатели спереди, сзади и по бокам, Троллейбус может при необходимости наклониться для комфортной посадки и высадки пассажиров - это так называемая функция книлинга.

Всего по концессионному соглашению в Челябинск до конца 2023 года поступят 168 троллейбусов. Первые 20 машин прибудут из Санкт-Петербурга, остальные будут производиться на промышленной площадке ЧТПЗ.

Сейчас компания «Синара — Городские транспортные решения Челябинск» начала менять контактную сеть. В течение года планируется заменить 140 км контактной сети и порядка 500 опор.

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