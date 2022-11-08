Ради прикола: в челябинском колледже студенты разбавили энергетик уксусом и отравили одногруппниц

Студенткам подсунули смесь энергетика с уксусом, когда они попросили попить Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В челябинском колледже две 16-летние студентки отравились уксусом. Девушки сидели на паре и попросили у своих одногруппников попить. Те предложили им энергетик, вот только внутри был подмешан уксус, разбавленный с водой.

Как стало известно КП-Челябинск, парни разбавили уксус в столовой «ради прикола». Но шутка зашла слишком далеко. Девушки и подумать не могли, что одногруппники подмешают им что-то в напиток. Выпили эту смесь и не почувствовали даже намека на уксус, потому что все перебивалось запахом энергетика. Через некоторое время им стало плохо.

Что происходило дальше — показания очевидцев расходятся. По одной из версий, девушкам оказали первую помощь, а затем вызвали врачей, чтобы не допустить осложнений из-за уксуса. По другой версии — медиков вызвали сразу же, а пострадавших увезли в больницу.

В администрации колледжа не хотят прояснять ситуацию и отказываются от комментариев.

— Мы никак не комментируем этот инцидент, всего доброго, — сказали в приемной и бросили трубку.

Студенты и их родители, с которыми нам удалось связаться, тоже хранят молчание. Говорят, что не хотят выносить сор из избы. Известно лишь, что сейчас пострадавшие девушки чувствуют себя нормально. Накажут ли приколистов — пока неясно. Полиция зарегистрировала обращение, решение будут принимать после проверки.

ОТ УКСУСА МОЖНО УМЕРЕТЬ?

Шутки с уксусом могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда и к трагедии. Насколько опасна уксусная кислота, рассказал главный внештатный токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев. По его словам, употреблять ее можно, например, в качестве соуса для пельменей. Но только очень хорошо разбавляя, чтобы избежать ожогов и других проблем.

— 70% эссенцию нужно разбавлять с водой в 20 раз, а 9% уксус — минимум в 6 раз, чтобы получился 1-3% раствор. Это связано с тем, что уксус относится к органическим кислотам, которые всасываются в кровь и вызывают гемолиз — разрушение эритроцитов. После этого выделяется свободный гемоглобин, начинается сильное закисление организма, уничтожающее выводящую систему. Даже если человек переживет ожоги, у него может развиться почечное повреждение.

Как отмечает специалист, во всех международных справочниках 70% уксусная кислота называется Russian poison («Русский яд»).

— Все потому, что европейцы и американцы даже до носа уксус не донесут, а у нас его пьют, — продолжает Виталий Казарцев. — Как правило, если человек выпьет уксус, он может умереть. Причем жуткой и мучительной смертью: ожог слизистой пищевода, желудка, кишечника, и при этом страшнейший гемолиз крови. Если мы говорим о низком проценте, то ожогов может и не быть, но кислота всосется в кровь и вызовет разрушение эритроцитов. В связи с этим любой раствор выше 3% опасен повреждением внутренних органов, прежде всего, почек.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКСУС УЖЕ ВЫПИТ

В домашних условиях что-либо сделать нельзя. Нужно как можно быстрее обратиться к медикам для многократного промывания желудка через зонд.

— Самостоятельно вызывать рвоту ни в коем случае нельзя, потому что уксус может попасть в дыхательные пути и вызвать ожог при обратном выходе, — предостерегает врач. — Ни в коем случае нельзя выпивать соду, потому что возникнет избыточное газообразование при гашении кислоты, а это грозит разрывом желудка, кишечника и пищевода.

Чтобы купировать гемолиз, нужно проводить объемную терапию. И сделать ее в первые 6 часов, иначе разовьется почечная недостаточность, печеночная, и шансов на спасение останется меньше.

ЭНЕРГЕТИК СДЕЛАЛ ХУЖЕ ИЛИ ЛУЧШЕ?

— Как правило, в энергетиках содержатся вещества, подобные кофеину. А кофеин вызывает спазм сосудов и замедляет всасывание в кровь. Поэтому в каком-то смысле энергетик сыграл неплохую роль, но кофеина там — ничтожное количество, а уксуса, видимо, было прилично, — предполагает Виталий Казарцев.

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