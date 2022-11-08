Предприниматели Челябинской области могут получить комплексную финансовую поддержку

Фото: центр "Мой бизнес"

В этом году предприниматели Челябинской области при поддержке центра «Мой бизнес» на решение своих задач уже привлекли 4 млрд рублей: это микрозаймы и займы, поручительства при недостаточности залога, инжиниринг и содействие в получении финансирования других институтов развития. При этом предприниматели Челябинской области могут возместить затраты на уплату процентов по кредитам, лизингам, займам, если их целью было создание, развитие или модернизация производства товаров: Министерство экономического развития возобновило прием документов на получение субсидии.

Цель государственной поддержки – сделать финансовые средства для предпринимателей льготными, доступными и максимально выгодными.

Так, в центре «Мой бизнес» Челябинской области можно получить микрозаем на оборотные или инвестиционные цели, а также на рефинансирование кредитов(лизинга), полученных на предпринимательские цели. По условиям программы максимальная сумма микрозайма – 5 млн рублей, ставка варьируется от 3,75% до 9,5% годовых в зависимости от наличия/отсутствия залога, срок по обязательству составляет – 36 месяцев. Особые условия действуют для самозанятых и стартапов региона.

Еще один инструмент – поручительства при недостаточности залога. Максимальная сумма поддержки – 50 млн рублей, импортозамещающие предприятия и экспортеры могут получить поручительство до 100 млн рублей. Ставка от 0,25 до 1% от суммы поручительства.

Также для предпринимателей доступна инжиниринговая поддержка и помощь в получении финансирования других институтов.

«Финансовая поддержка – один их самых востребованных инструментов у предпринимателей Челябинской области. За 2022 год центр «Мой бизнес» оказал почти 600 финансовых услуг, до бизнеса доведено более 4 миллиарда рублей», – комментирует Ирина Казанцева, исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области.

В настоящий момент предприниматели могут получить комплексную поддержку. Министерство экономического развития Челябинской области возобновило прием документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, лизингам, займам в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг).

Напомним, мера, на которую из областного бюджета выделено 250 млн рублей, направлена на возмещение 50% затрат на уплату процентов по заёмным средствам, полученным после 1 марта текущего года. Общий объём субсидии не может превышать 10 млн рублей на одного заявителя.

Важно, что в результате предоставления субсидии предприниматель должен реализовать не менее 30% мероприятий, заявленных в проекте, до конца текущего года. При этом показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий проекта. Плановые значения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата, устанавливаются соглашением.

Прием заявок от участников отбора продлится до 25 ноября. Подать заявку необходимо по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57, 4 этаж, каб. 402, управление развития малого и среднего предпринимательства.

График приема: пн - чт 8:30 - 17:30, пт 8:30 - 16:15, обед 12:00 - 12:45. Справки по телефону: (351) 263-25-37.

Ознакомиться с полными правилами подачи заявок на получение субсидии можно по ссылке.

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