Пришли в дом, когда мамы не было: в Челябинске органы опеки незаконно изъяли двух маленьких дочерей у жены погибшего в ходе СВО хоккеиста

О смерти главы семьи стало известно в январе. Фото: t.me/detiombudsman74

В Челябинске у жены погибшего в ходе спецоперации хоккеиста Александра Подставкина незаконно изъяли двух маленьких дочерей. В ситуацию пришлось вмешиваться уполномоченному по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой и губернатору Алексею Текслеру. Без их помощи дети бы продолжали и дальше находиться в приюте.

Виктория Подставкина уже несколько месяцев воспитывает в одиночку двух девочек 5 и 7 лет. В этом ей помогает ее мама. Накануне к ним домой пришли представители опеки. Они забрали детей из семьи и поместили в приют. Мамы в тот момент дома не было, а за девочками присматривала бабушка.

Самостоятельно детей вернуть не удавалось. Органы требовали различные справки, при этом Виктория ничего противозаконного не совершала и вообще не была лишена родительских прав. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

— Заявления с требованием о немедленном возврате детей были написаны в орган опеки и попечительства Тракторозаводского района, а также в приют, где незаконно удерживаются дети. На место вызвана полиция. Ситуацию дистанционно сопровождал юрист из Москвы, — рассказала Евгения Майорова.

Параллельно о незаконном изъятии детей узнал губернатор Алексей Текслер. Он тоже задействовал свои ресурсы при решении проблемы.

— Спасибо всем, кто написал мне об этой ситуации. Сразу отреагировали, подключились. Отдельно разберусь, почему это произошло. Сделаем выводы, — написал на своей странице в соцсетях Алексей Текслер.

Детей вернули маме. Сейчас вся семья находится дома.

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что подобные прецеденты указывают на пробелы в работе системы. По ее словам, нужно максимально совершенствовать взаимодействие ведомств, а также оперативно и детально разбираться в каждом обращении.

— Мы получили совершенно обоснованное обращение со стороны семьи, начали разбираться в истории коллегиально. Ситуация оказалась неоднозначной, подробности по этическим соображениям раскрывать не буду. Но очевидно, что органам опеки нужно было более тщательно отработать соцпаспорт семьи и не предпринимать поспешных мер. Сегодня дети были возвращены домой, семья получит персонального куратора, — отметила Ирина Гехт.

Напомним, о гибели 30-летнего воспитанника челябинского хоккея и игрока «Челмета» Александра Подставкина стало известно в январе. По предварительной информации, он отправился служить добровольцем по контракту. В зоне СВО челябинец провел несколько дней. Их подразделение попало под артобстрел.

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