В Челябинске пройдет мастер-класс по выходу на рынки КНР и Юго-Восточной Азии

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В рамках мастер-класса экспортеры познакомятся с "шестью шагами до осознанного экспорта":
1) определением перспективности экспорта (аналитика, ценовая модель, продуктовая матрица);
2) дорожной картой (шаги, ресурсы, сроки, исполнители, план продаж и продвижения);
3) подготовкой товара к экспорту: локализация, упаковка, маркетинговые материалы, сертификация;
4) ввозом товара, обеспечением хранения и фуллфилмента;
5) продажами и продвижением;
6) формированием плана работ на среднесрочный период.
Вторая часть мастер-класса будет посвящена вопросам созданию спроса через стриминги и блогеров:
1) создание спроса через стриминги и блогеров, способы взаимодействия,
2) основные каналы продаж,
3) стоимость продвижения продукции через блогеров и стримеров,
4) минимальные требования к собственной информационной инфраструктуре в КНР и ЮВА.
Участники смогут поучаствовать в трансляции на торговых площадках КНР и ЮВА, увидеть на практике работу стримеров и взаимодействие с покупателями в режиме реального времени.
Спикер: Валерий Кайгородов, основатель компании RUSFAIR.
Дата: 15 ноября 2022
Время: с 10:00 до 16:00
Место проведения: ул. Российская, 110, к1, 2 этаж, большой конференц-зал
Участие для СМСП бесплатно, но обязательна регистрация.
Организатор: центр поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" при содействии регионального минэкономразвития.
Контакты: (351) 214-06-06, koptseva@ica74.com — Екатерина Барановская.