В Челябинске пройдет мастер-класс по выходу на рынки КНР и Юго-Восточной Азии

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В рамках мастер-класса экспортеры познакомятся с "шестью шагами до осознанного экспорта":

1) определением перспективности экспорта (аналитика, ценовая модель, продуктовая матрица);

2) дорожной картой (шаги, ресурсы, сроки, исполнители, план продаж и продвижения);

3) подготовкой товара к экспорту: локализация, упаковка, маркетинговые материалы, сертификация;

4) ввозом товара, обеспечением хранения и фуллфилмента;

5) продажами и продвижением;

6) формированием плана работ на среднесрочный период.

Вторая часть мастер-класса будет посвящена вопросам созданию спроса через стриминги и блогеров:

1) создание спроса через стриминги и блогеров, способы взаимодействия,

2) основные каналы продаж,

3) стоимость продвижения продукции через блогеров и стримеров,

4) минимальные требования к собственной информационной инфраструктуре в КНР и ЮВА.

Участники смогут поучаствовать в трансляции на торговых площадках КНР и ЮВА, увидеть на практике работу стримеров и взаимодействие с покупателями в режиме реального времени.

Спикер: Валерий Кайгородов, основатель компании RUSFAIR.

Дата: 15 ноября 2022

Время: с 10:00 до 16:00

Место проведения: ул. Российская, 110, к1, 2 этаж, большой конференц-зал

Участие для СМСП бесплатно, но обязательна регистрация.

Организатор: центр поддержки экспорта АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" при содействии регионального минэкономразвития.

Контакты: (351) 214-06-06, koptseva@ica74.com — Екатерина Барановская.