Павел Фитин возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности. Фото: wikimedia.org

Молодой красивый мужчина в 30 лет бросает карьеру редактора издания и становится разведчиком. Узнали сериал «Начальник разведки»? А вы знали, что он автобиографичен? Павел Фитин возглавлял внешнюю разведку органов госбезопасности СССР, предупреждал Сталина о войне и помог советским ученым разработать ядерное оружие.

Память о Фитине

Сейчас легендарного разведчика помнят в родном селе Ожогино Курганской области. В музее ему посвящена часть композиции. А в центре села, у дома культуры, разместили памятную доску Павлу Михайловичу. Она входит в обелиск памяти земляков, павших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальная доска в селе Ожогино. Фото: пресс-служба Курганской областной Думы.

На здании бывшей школы в городе Ялуторовске, где учился Павел Фитин, в 2014 году установили мемориальную доску. А через пару лет доска появилась на здании Свердловского УФСБ в Екатеринбурге.

В 2016 году в Москве открыли памятник разведчику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кто такой Павел Фитин

Павел рано начал работать − сразу после начальной школы. Потом отучился на инженера и стал заместителем главного редактора редакции «Сельхозгиз». По партнабору 30-летнего Павла направили на ускоренные курсы в высшую школу НКВД. А уже через год молодой мужчина возглавил внешнюю разведку органов госбезопасности.

− Его высокий интеллект и выдающиеся организационные способности особенно ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. В предвоенный период, получая от источников резидентур за рубежом информацию о том, что Германия готовится к нападению на СССР, Фитин только с января по 21 июня направил Сталину свыше ста разведывательных донесений. Из них следовало, что война стоит на пороге и необходимо предпринимать срочные меры по укреплению обороноспособности страны, − пишут в книге Комсомольской правды «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет».

В музее села Ожогино часть экспозиции посвящена Фитину. Фото: Шатровский краеведческий музей

В 1943 году при участии Фитина перехватили план германского наступления на Курской дуге. Это и помогло разгромить врага. И таких историй было много!

Параллельно Павел Фитин поставлял Советскому Союзу секреты ядерного оружия. Нужные документы внешняя разведка выслала из США и Англии. На основе зарубежных разработок и создали собственное ядерное оружие.

После этого Фитин служил заместителем уполномоченного министерства госбезопасности в Германии, начальником управления госбезопасности по Свердловской области, министром госбезопасности Казахской ССР и начальником УМВД по Свердловской области.

Фитина уволили без пенсии. Фото: Шатровский краеведческий музей

За обеспечение госбезопасности генерала-лейтенанта наградили медалями, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени Тувы и нагрудным знаком «Заслуженный работник НКВД».

Но большой вклад в ход Великой Отечественной войны и разработку отечественного ядерного оружия не помогли Фитину. После смерти генерального комиссара государственной безопасности Лаврентия Берия, с которым у НКВДшника были хорошие отношения, Фитина уволили из органов безопасности по служебному несоответствию. Даже пенсию не назначили, потому что не набралось нужной выслуги лет.

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