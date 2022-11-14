Экосистема трудоустройства людей с инвалидностью вызвала жаркие дебаты

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Актуальные вопросы формирования профессиональной траектории инвалидов и лиц с ОВЗ и содействия их трудоустройству обсудили 9 ноября на всероссийском сетевом вебинаре ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Экосистема трудоустройства лиц с инвалидностью: взаимодействие вуза с органами власти, работодателями, бизнес-сообществом, НКО».

Организатор вебинара – ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета при технической поддержке «Точки кипения» Череповецкого госуниверситета.

Операторами проведения онлай-встречи выступили ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ ВО), созданные на базе университетов: Челябинского государственного университета, Московского государственного гуманитарно-экономического университета, Государственного университета управления, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, СЗФО Череповецкого государственного университета, Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и Тюменского государственного университета.

Зарегистрированными участниками вебинара стали около 250 человек из 52 регионов России – руководители и сотрудники структурных подразделений вузов по вопросам трудоустройства и развития карьеры студентов, ответственные координаторы за развитие инклюзивного высшего образования, представители работодателей и служб занятости населения, специалисты социальной сферы, представители бизнес-сообществ, общественных и некоммерческих организаций, в том числе родительских сообществ, общественных организаций инвалидов, представители вузов-партнёров сети РУМЦ, преподаватели и специалисты системы дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также студенты с инвалидностью и выпускники вузов из числа лиц с инвалидностью.

От РУМЦ ЧелГУ приняли участие более 30 человек из 14 вузов–партнёров Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Жаркие дебаты состоялись по всем актуальным темам, затрагивающим вопросы совершенствования экосистемы трудоустройства людей с инвалидностью в целом, взаимодействия вузов с региональными и территориальными органами в сфере занятости населения, а также взаимодействия вузов с бизнес-сообществом, НКО и работодателями в сфере содействия трудоустройству студентов и выпускников с инвалидностью, обсудили потенциал социально ответственных некоммерческих организаций в подготовке к трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Интерес к вебинарам данной тематики ещё раз подтверждает высокую значимость вопросов содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью.

Информацию по вопросам приёма, обучения, трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по телефонам call-центра: +7 (351) 799-71-55, +7 (800) 302-71-55 и электронной почте rumc@csu.ru.

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