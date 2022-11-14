Алексей Текслер спустился в челябинскую ветку метро на станции «Торговый центр»

Первая ветка метротрамвая будет идти с Северо-Запада на вокзал. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание про строительству метротрама в Челябинске. Для этого участники спустились на стройплощадку ветки «Север-Юг». С гендиректором компании подрядчика АО «Моспроект-3» Анной Меркуловой глава региона обсудил сроки строительства проекта.

Во время совещания Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова осмотрели состояние конструкции и перегонные тоннели станции «Торговый центр».

Так выглядит сейчас станция "Торговый центр". Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор еще раз акцентировал внимание на преимуществах метротрама перед обычным метро, которое не одно десятилетие пытались построить в Челябинске.

— Проект уникальный, уверен, мы будем гордиться им, — подчеркнул Алексей Текслер. — Это будет синтез лучших технических решений. По новому проекту метротрамвай будет интегрирован в существующую трамвайную сеть.

Метротрамвай планируют запустить к 2026 году. Фото: пресс-служба губернатора.

Одновременно со строительством станций, планируется приобрести новые вагоны. В Челябинск прибудут 32 специальных трехсекционных вагона.

— Определены технические требования к вагонам, — сообщил Алексей Текслер. — Они будут производиться в Челябинской области — на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Первая ветка метротрама «Север-Юг» пройдет по маршруту Северо-Запад — Металлургический район — вокзал. Стоимость контракта с АО «Моспроект-3» оставляет 49,3 млрд рублей. Проект должен быть разработан до 24 мая 2024 года, а построить ветку должны к 2026 году.

Алексей Текслер презентовал проект метротрама полтора года назад. Фото: пресс-служба губернатора.

Проект метротрамвая в Челябинске губернатор Алексей Текслер представил в мае 2021 года. Для реализации выбрали новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Достройка прежнего проекта метро оценивалась в 100 млрд руб, а его засыпка в 10 млрд рублей. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

Губернатор Алексей Текслер и гендиректор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова. Фото: пресс-служба губернатора.

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