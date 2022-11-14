Педагог из Златоуста выпала из окна многоэтажки после разговора с телефонными мошенниками

Погибшая хотела вложить средства в криптовалюту Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Златоусте после разговора с телефонными мошенниками из окна многоэтажки выпала 54-летняя учительница. Она лишилась крупной суммы денег. Женщина после падения не выжила. Информацию об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным инсайдера, преподавателю позвонил неизвестный мужчина, который представился лжеброкером. Он пообещал ей прибыль от вложения денег в криптовалюту. Доверившись мошеннику, женщина отправила ему на счет более 3 млн рублей. При этом часть переведенной суммы она взяла в кредит.

По итогу мошенник перестал выходить на связь, а женщина осталась без обещанной прибыли. Она поняла, что ее обманули, и спустя время выпала из окна.

Похожий случай произошел в Златоусте в октябре. Лжесотрудник банка позвонил 37-летней учительнице и сообщил, что кто-то пытается вывести деньги с ее счета. Женщина поверила и перевела мошеннику почти 300 тысяч рублей, чтобы «защитить деньги». Лишившись денег, потерпевшая обратилась в полицию.

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