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Общество27 февраля 2023 8:37

«Котомка» из 10 строк и прямой наводкой с горы: чем удивили журналисты «Комсомолки» на медиафоруме «Вершина»

Медиафорум «Вершина» собрал журналистов и PR-специалистов в Челябинской области
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Медиафорум «Вершина» стал площадкой для мастер-классов и неформального общения журналистов и PR-специалистов

Медиафорум «Вершина» стал площадкой для мастер-классов и неформального общения журналистов и PR-специалистов

Фото: Илья БАРХАТОВ

Как сделать так, чтобы о Челябинской области заговорили в федеральных СМИ, что может заставить героя интервью плакать и показать себя с другой стороны, откуда брать трафик, почему власть выступает за позитивную повестку, а журналисты очень быстро выгорают - все эти вопросы затрагивались на медиафоруме «Вершина-2023» в «Солнечной долине».

Форум стал уже одним из брендов Челябинской области. Несколько лет на него приезжают журналисты, PR-специалисты и блогеры из разных регионов, в том числе из Москвы. По традиции он объединил мастер-классы, Кубок СМИ имени Ольги Давиденко по зимним видам спорта и награждение победителей конкурсов профессионального мастерства.

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов подготовил выступление на тему «Олдскул на службе модерна». Печатная газета или пост в соцсети… какой бы контент вы не производили, в его основе главная составляющая — текст. Иными словами: меняется «упаковка», но всегда важно, что будет внутри. Кроме того, текст должны не только дочитать, но и запомнить. Из зала поступил вопрос: «Какой из ваших текстов прочитали и запомнили?»

Евгений Сазонов отметил, что главная составляющая всех материалов — текст

Евгений Сазонов отметил, что главная составляющая всех материалов — текст

Фото: Илья БАРХАТОВ

— Этот текст называется «Котомка» — он вышел в газете «Лискинские известия» в 1993 году и состоит из 10 строчек. Меня заставляли переделывать его 8 раз, несмотря на то, что он маленький. Ехала семья бомжей — мама, папа и ребенок. У ребенка была котомочка, он ходил, побирался по вокзалам. Он заболел, спасти не смогли, умер. Пришли родители, их спрашивают «Вы за телом?». Они: «Нет вы котомочку нам верните — там денежки, прянечки должны быть», — поделился Евгений Сазонов. — Я считал, что это абсолютно проходная чернуха. Мне сказали, что так нельзя писать и нужно найти деталь, которая скажет обо всем.

Котомка и оказалась той самой деталью.

— Самое смешное, что родственники и друзья, когда я что-нибудь напишу, говорят лучше котомки или хуже, — продолжил Евгений Сазонов.

Евгений Сазонов также поделился списком книг, которые должен прочитать каждый пишущий человек: «Как писать книги» Стивена Кинга, «Дзен в искусстве написания книг» Рэя Брэдбери и «Эта странная жизнь» Даниила Гранина.

Во время неформального общения на «Пресс-конференции в толстовках» журналисты задали вопрос: как написать текст с поездки на Донбасс. Евгений Сазонов привел в пример журналистов «Комсомолки» Александра Коца и Дмитрия Стешина, которые показывают происходящее на примере героев и жизни простых людей.

Мерч на память о Челябинске

Мерч на память о Челябинске

Фото: Илья БАРХАТОВ

Как отметили организаторы, Евгений Сазонов уже стал другом «Вершины» — второй год подряд он приезжает на медиафорум, чтобы поделиться секретами мастерства.

Ведущий программы «Вести» телеканала «Россия» Денис Полунчуков, координатор проекта Народного фронта «Путешествуем по России», рассказал о том, как региональным СМИ интегрироваться в федеральную повестку. Руководитель проекта ТАСС «Беседы с Иваном Сурвилло» Иван Сурвилло, который в свои 23 года успел взять интервью у Владимира Жириновского, Германа Грефа и других известных людей, поделился секретами, как раскрыть собеседника.

Денис Полунчуков — «человек из телевизора»

Денис Полунчуков — «человек из телевизора»

Фото: Илья БАРХАТОВ

Среди спикеров медиафорума была супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она рассказала о том, как точечная отработка вопросов позволяет понять, в чем проблема всей системы. Например, после обращений сдвинулось решение вопроса об открытие стоматологического кабинета для инвалидов с ментальными нарушениями и ДЦП.

— Иногда, адресно помогая, мы меняем вообще подход к тому или иному случаю потом уже системно. Ведь не зная проблем, ты никогда не поймешь, что их нужно решать. Я говорю об узких вещах, о которых мы просто можем не знать в силу того, что мы с этим не сталкиваемся. Это особенно касается людей с ограниченными возможностями, — отметила Ирина Текслер. — Говоря о таких системных изменениях. Ко мне обратились огромное количество людей с детьми инвалидами старше 18 лет. У нас оказывается в области нет стоматологического кабинета, который бы обслуживал их. А существующий проводит под наркозом только процедуру удаления зубов. Благодаря обращениям, мы открываем такой кабинет, который будет работать бесплатно.

Ирина Текслер рассказала, как адресная помощь помогает выявить системные проблемы

Ирина Текслер рассказала, как адресная помощь помогает выявить системные проблемы

Фото: Илья БАРХАТОВ

В этом году на Кубке СМИ «Комсомолка» представила мужественную команду горнолыжников — капитан команды Евгений Сазонов, заместитель директора КП-Челябинск по PR Евгений Маклаков, smm-специалист Кирилл Лежак, видеограф Вадим Архипов и фотограф Илья Бархатов. Вадим Архипов занял 3 место, а Кирилл Лежак получил приз в креативной номинации «Прямой наводкой».

Евгений Маклаков. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Евгений Маклаков. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Вадим Архипов. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Вадим Архипов. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Кирилл Лежак. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Кирилл Лежак. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Вадим Архипов занял 3 место по горным лыжам в личном зачете

Вадим Архипов занял 3 место по горным лыжам в личном зачете

Фото: Илья БАРХАТОВ

Кирилл Лежак получил награду из рук детского омбудсмена Евгении Майоровой

Кирилл Лежак получил награду из рук детского омбудсмена Евгении Майоровой

Фото: Илья БАРХАТОВ

На медиафоруме состоялось награждение победителей конкурсов профессионального мастерства журналистов и PR-специалистов. Оба конкурса носят имя Ольги Давиденко — она много сделала для защиты прав журналистов и объединения профессионального сообщества, а также основала региональный Клуб пресс-служб. Спецприз от Союза журналистов получила главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова за материал о монахе Киприане — Герое СССР, оставшемся без ног: «Моя Звезда на рясе — это уже целая проповедь».

Юлию Реутову наградила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева

Юлию Реутову наградила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева

Фото: Илья БАРХАТОВ

Завершил медиафорум показ документального фильма «Уральский Париж. Наследство победителей». Главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников рассказал, как реализовать медиапроект от творческой идеи до победы в конкурсе грантов. Автор сценария и ведущий фильма Алексей Никулин рассказал, как проходили съемки.

В программе также был «Творческий фристайл», где Ирина Текслер исполнила песню «Желтые ботинки»

В программе также был «Творческий фристайл», где Ирина Текслер исполнила песню «Желтые ботинки»

Фото: Илья БАРХАТОВ

Команда «Комсомолки» на Кубке СМИ

Команда «Комсомолки» на Кубке СМИ

Фото: Илья БАРХАТОВ

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