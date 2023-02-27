«Котомка» из 10 строк и прямой наводкой с горы: чем удивили журналисты «Комсомолки» на медиафоруме «Вершина»

Медиафорум «Вершина» стал площадкой для мастер-классов и неформального общения журналистов и PR-специалистов Фото: Илья БАРХАТОВ

Как сделать так, чтобы о Челябинской области заговорили в федеральных СМИ, что может заставить героя интервью плакать и показать себя с другой стороны, откуда брать трафик, почему власть выступает за позитивную повестку, а журналисты очень быстро выгорают - все эти вопросы затрагивались на медиафоруме «Вершина-2023» в «Солнечной долине».

Форум стал уже одним из брендов Челябинской области. Несколько лет на него приезжают журналисты, PR-специалисты и блогеры из разных регионов, в том числе из Москвы. По традиции он объединил мастер-классы, Кубок СМИ имени Ольги Давиденко по зимним видам спорта и награждение победителей конкурсов профессионального мастерства.

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов подготовил выступление на тему «Олдскул на службе модерна». Печатная газета или пост в соцсети… какой бы контент вы не производили, в его основе главная составляющая — текст. Иными словами: меняется «упаковка», но всегда важно, что будет внутри. Кроме того, текст должны не только дочитать, но и запомнить. Из зала поступил вопрос: «Какой из ваших текстов прочитали и запомнили?»

Евгений Сазонов отметил, что главная составляющая всех материалов — текст Фото: Илья БАРХАТОВ

— Этот текст называется «Котомка» — он вышел в газете «Лискинские известия» в 1993 году и состоит из 10 строчек. Меня заставляли переделывать его 8 раз, несмотря на то, что он маленький. Ехала семья бомжей — мама, папа и ребенок. У ребенка была котомочка, он ходил, побирался по вокзалам. Он заболел, спасти не смогли, умер. Пришли родители, их спрашивают «Вы за телом?». Они: «Нет вы котомочку нам верните — там денежки, прянечки должны быть», — поделился Евгений Сазонов. — Я считал, что это абсолютно проходная чернуха. Мне сказали, что так нельзя писать и нужно найти деталь, которая скажет обо всем.

Котомка и оказалась той самой деталью.

— Самое смешное, что родственники и друзья, когда я что-нибудь напишу, говорят лучше котомки или хуже, — продолжил Евгений Сазонов.

Евгений Сазонов также поделился списком книг, которые должен прочитать каждый пишущий человек: «Как писать книги» Стивена Кинга, «Дзен в искусстве написания книг» Рэя Брэдбери и «Эта странная жизнь» Даниила Гранина.

Во время неформального общения на «Пресс-конференции в толстовках» журналисты задали вопрос: как написать текст с поездки на Донбасс. Евгений Сазонов привел в пример журналистов «Комсомолки» Александра Коца и Дмитрия Стешина, которые показывают происходящее на примере героев и жизни простых людей.

Мерч на память о Челябинске Фото: Илья БАРХАТОВ

Как отметили организаторы, Евгений Сазонов уже стал другом «Вершины» — второй год подряд он приезжает на медиафорум, чтобы поделиться секретами мастерства.

Ведущий программы «Вести» телеканала «Россия» Денис Полунчуков, координатор проекта Народного фронта «Путешествуем по России», рассказал о том, как региональным СМИ интегрироваться в федеральную повестку. Руководитель проекта ТАСС «Беседы с Иваном Сурвилло» Иван Сурвилло, который в свои 23 года успел взять интервью у Владимира Жириновского, Германа Грефа и других известных людей, поделился секретами, как раскрыть собеседника.

Денис Полунчуков — «человек из телевизора» Фото: Илья БАРХАТОВ

Среди спикеров медиафорума была супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. Она рассказала о том, как точечная отработка вопросов позволяет понять, в чем проблема всей системы. Например, после обращений сдвинулось решение вопроса об открытие стоматологического кабинета для инвалидов с ментальными нарушениями и ДЦП.

— Иногда, адресно помогая, мы меняем вообще подход к тому или иному случаю потом уже системно. Ведь не зная проблем, ты никогда не поймешь, что их нужно решать. Я говорю об узких вещах, о которых мы просто можем не знать в силу того, что мы с этим не сталкиваемся. Это особенно касается людей с ограниченными возможностями, — отметила Ирина Текслер. — Говоря о таких системных изменениях. Ко мне обратились огромное количество людей с детьми инвалидами старше 18 лет. У нас оказывается в области нет стоматологического кабинета, который бы обслуживал их. А существующий проводит под наркозом только процедуру удаления зубов. Благодаря обращениям, мы открываем такой кабинет, который будет работать бесплатно.

Ирина Текслер рассказала, как адресная помощь помогает выявить системные проблемы Фото: Илья БАРХАТОВ

В этом году на Кубке СМИ «Комсомолка» представила мужественную команду горнолыжников — капитан команды Евгений Сазонов, заместитель директора КП-Челябинск по PR Евгений Маклаков, smm-специалист Кирилл Лежак, видеограф Вадим Архипов и фотограф Илья Бархатов. Вадим Архипов занял 3 место, а Кирилл Лежак получил приз в креативной номинации «Прямой наводкой».

Евгений Маклаков. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Вадим Архипов. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Кирилл Лежак. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Вадим Архипов занял 3 место по горным лыжам в личном зачете Фото: Илья БАРХАТОВ

Кирилл Лежак получил награду из рук детского омбудсмена Евгении Майоровой Фото: Илья БАРХАТОВ

На медиафоруме состоялось награждение победителей конкурсов профессионального мастерства журналистов и PR-специалистов. Оба конкурса носят имя Ольги Давиденко — она много сделала для защиты прав журналистов и объединения профессионального сообщества, а также основала региональный Клуб пресс-служб. Спецприз от Союза журналистов получила главный редактор «Комсомольской правды-Челябинск» Юлия Реутова за материал о монахе Киприане — Герое СССР, оставшемся без ног: «Моя Звезда на рясе — это уже целая проповедь».

Юлию Реутову наградила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева Фото: Илья БАРХАТОВ

Завершил медиафорум показ документального фильма «Уральский Париж. Наследство победителей». Главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников рассказал, как реализовать медиапроект от творческой идеи до победы в конкурсе грантов. Автор сценария и ведущий фильма Алексей Никулин рассказал, как проходили съемки.

В программе также был «Творческий фристайл», где Ирина Текслер исполнила песню «Желтые ботинки» Фото: Илья БАРХАТОВ

Команда «Комсомолки» на Кубке СМИ Фото: Илья БАРХАТОВ

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