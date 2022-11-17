Домой в Челябинск боевой офицер приехал из-за ранения Фото: Кирилл САДЫКОВ

С передовой — в родной дом: командир мотострелкового штурмового батальона «Апостол» Юрий Гагарин приехал в Челябинск впервые с мая. На лечение. Знаменитый комбат с позывным «Ангел» получил легкое осколочное ранение и ушел в положенный отпуск на 15 дней.

Челябинский Юрий Гагарин для Донбасса уже стал легендарной личностью. «Ангел» спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества. Даже находясь на лечении, он не может сидеть спокойно. Юрий Гагарин встретился со слушателями военно-учебного центра ЮУрГУ, дал напутствия и рассказал, как обстоит ситуация в зоне СВО.

Встреча прошла в рамках программы военно-патриотического воспитания и гуманитарной миссии «Единой России» Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Сейчас наш полк стоит на Авдеевском направлении, точное место указать не могу. Бои ведем в лесах, полях, на промышленных территориях, — рассказал КП-Челябинск полковник. — В августе мной был создан батальон из добровольцев и мобилизованных ДНР. К армии республики сейчас присоединяются из разных регионов России те, кто не смог попасть по частичной мобилизации из-за отсутствия службы в армии или по возрасту. Человеку, например, не 35 лет, а 45 — в российскую армию он не попадет даже добровольцем, а у нас таких ограничений нет.

Но скоро стандарты будут едины, интеграция подразделений ДНР с армией России уже началась, продолжил комбат. Ситуация непростая: на одного нашего бойца — 10 солдат ВСУ, не считая наемников. Но оборону удается держать и продвигаться вперед, успокоил полковник.

Как челябинец стал «Ангелом»

Студенты, в свою очередь, поинтересовались, откуда позывной «Ангел».

— Первый раз «Ангелом» меня прозвали монашки. Еще до спецоперации, я был связан с мужскими и женскими монастырями Верхотурскими. Второй раз — в связи с боевой задачей, кодовое название «операция ангел»: при освобождении Мариуполя столкнулись с тем, что в подвалах сидели гражданские, боевики их не выпускали по гуманитарным коридорам, — рассказал Юрий Гагарин.

К старшему по званию курсанты обращались по уставу и с уважением Фото: Кирилл САДЫКОВ

В тот день стояла задача вывести людей из подвалов, несмотря на огневые удары по жилым домам.

— В первой пятиэтажке на улице Азовстальской — около 500 человек, люди выходя из подвала говорили, что нас им господь послал, мы ангелы. А тут еще поучилось что если взять первые буквы бойцов моего саперного отделения — получится А.Н.Г.Е.Л. — продолжает комбат. — И для боевиков я был ангелом — когда заходил к нацбатам в подвал говорил, я ангел, пришел к вам, вам пора, с такой ироничной улыбкой.

«Солдата нельзя жалеть»

Будущий танкист-сержант Даниил Лещенко поинтересовался у боевого «Ангела», как в экстремальных условиях сохранять силу духа. Страх смерти есть у всех, он парализует, начал объяснять полковник. Но у офицеров есть способы поддержать боевой дух:

— Солдата нельзя жалеть — его нужно беречь. Командир должен стать родным отцом, показать бойцу, что он не расходный материал: проконтролировать как собран вещмешок и почищен автомат, проверить обувь — волка ноги кормят. Посмотреть в глаза, на язык: не болеет ли? И солдат ответим тем же — уважением.

Курсанты слушали боевого офицера сосредоточено Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подбадривают и письма детей Челябинской области. У всех бойцов в нагрудном кармане лежит фронтовой треугольник с теплыми пожеланиями, рассказывает комбат:

— Если любого попросить достать письмо, оно будет пожухлое, потертое, в дырочках уже. Это говорит о том, что солдаты их часто читают.

Но все же бывают случаи, когда боец психологически не готов к штурму. У «Ангела» здесь своя рабочая методика — солдата переводят в полевую кухню, во второй эшелон.

— Служба начинается заново до тех пор, пока он не поймет, что нужно пойти на штурм как и всем остальным пацанам.

Даниил живет по принципу: надейся на лучшее, готовься к худшее Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такие встречи с слушателями хотят сделать традицией, подчеркнул заместитель начальника военно-учебного центра ЮУрГУ Константин Крикунов:

– Очень хотелось бы, чтобы это была первая встреча и не последняя. Чтобы не какие-то слухи или информация из СМИ, а рассказ из первых уст. Это совершенное иное.

Будущим офицерам и сержантам важно давать информацию без искажений, уверен Константин Крикунов Фото: Кирилл САДЫКОВ

СПРАВКА КП

Юрий «Ангел» Гагарин, 52 года. Служил в морской пехоте в мотострелковом подразделении. Потом работал в Челябинске на ЧЭМК, стал бизнесменом. В 2019 году сын Юрия погиб в Сирии. Поэтому он без сомнений отправился на Донбасс. За это время спас более 300 детей, за что был представлен к Ордену Мужества и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка ДНР. Этой осенью его повысили до полковника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинский боец «Ангел» Юрий Гагарин получил звание полковника (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru