Житель Челябинской области украл плюшевого медведя в аэропорту Кольцово

Плюшевый медведь уже давно сидел за столиком, но таких гостей не встречал Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Житель Озерска Челябинской области попал под уголовную статью за кражу плюшевого медведя в аэропорту Екатеринбурга. 50-летний мужчина вернулся с заграничного отдыха в серые уральские будни, но душа хотела продолжения праздника.

С трапа самолета он зашел в один из ресторанчиков аэропорта Кольцово, чтобы перекусить, а неподалеку увидел огромного плюшевого медведя. Косолапый просто сидел за столиком, но в глазах его читалось: «Забери меня, я хочу в Озерск!» Так еще и праздники на носу — отличный подарок для возлюбленной. К слову, инцидент случился 13 февраля, но известно о нем стало только спустя две недели.

Недолго думая, мужчина схватил игрушку и пошел к своей машине, а затем и уехал домой. Возможно, кто-то оценил его перфоманс, но только не владельцы заведения. Медвежонок сидел у них далеко не первый день — это такая фишка заведения. Поэтому они обратились в полицию.

— После изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Менеджер заведения подала заявление о краже, ущерб был оценен в 4 тыс. рублей. Против мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража», — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Медведя быстро вернули обратно за столик, а с мужчины потребовали объяснение его поступка. Ничего толкового он не поведал — говорит, украл медведя ради прикола.

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