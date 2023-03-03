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Происшествия3 марта 2023 9:39

Житель Челябинской области украл плюшевого медведя в аэропорту Кольцово

Кража игрушки «ради прикола» обернулась уголовным делом
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
Плюшевый медведь уже давно сидел за столиком, но таких гостей не встречал

Плюшевый медведь уже давно сидел за столиком, но таких гостей не встречал

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Житель Озерска Челябинской области попал под уголовную статью за кражу плюшевого медведя в аэропорту Екатеринбурга. 50-летний мужчина вернулся с заграничного отдыха в серые уральские будни, но душа хотела продолжения праздника.

С трапа самолета он зашел в один из ресторанчиков аэропорта Кольцово, чтобы перекусить, а неподалеку увидел огромного плюшевого медведя. Косолапый просто сидел за столиком, но в глазах его читалось: «Забери меня, я хочу в Озерск!» Так еще и праздники на носу — отличный подарок для возлюбленной. К слову, инцидент случился 13 февраля, но известно о нем стало только спустя две недели.

Недолго думая, мужчина схватил игрушку и пошел к своей машине, а затем и уехал домой. Возможно, кто-то оценил его перфоманс, но только не владельцы заведения. Медвежонок сидел у них далеко не первый день — это такая фишка заведения. Поэтому они обратились в полицию.

— После изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Менеджер заведения подала заявление о краже, ущерб был оценен в 4 тыс. рублей. Против мужчины заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража», — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Медведя быстро вернули обратно за столик, а с мужчины потребовали объяснение его поступка. Ничего толкового он не поведал — говорит, украл медведя ради прикола.

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