В Челябинской области полицейский помог семье с детьми выбраться из снежного плена

Денис Тухватов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области сотрудник ДПС помог семье, которая оказалась в заложниках у непогоды.

Челябинцы с детьми возвращались из отпуска. Их самолет приземлился в Уфе 1 марта, а оттуда отдохнувшая семья поехала домой на собственной машине. Вот только пока горожане путешествовали, дома свирепствовала стихия. Горнозаводскую зону Челябинской области засыпало снегом, ситуацию усугубил создающий метели ветер.

В горах машина отпускников прочно увязла в сугробе. Застрять вдали от дома было некомфортно, а особенно волновались за младшего ребенка, которому исполнилось всего полтора года.

Но тут увязший в снегу автомобиль заметил капитан полиции Денис Тухватов.

— Мы увидели машину ДПС, которая остановилась в нескольких метрах от нас. Муж вышел из нашего автомобиля, переговорил с сотрудником полиции, после чего началась операция по вызволению нас из этого снежного плена, — рассказала мать семейства. — Сотрудники ДПС собрали колонну из легковых автомобилей и сопроводили нас до города Сима.

Снегопады в горнозаводской зоне продолжаются и сейчас. Из-за них участок трассы М-5 3 марта закрыли для автобусов и грузовиков.

Напомним, двумя днями раньше в роли спасателя пришлось побывать участковому уполномоченному из Ашинского района. Жанебек Кудабаев за день вызволил из снежных заносов четыре машины. Замерзших автомобилистов он не только буксировал на проезжую дорогу, но и угощал горячим чаем.

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