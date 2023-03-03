На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничение движения, но водителей все равно просят никуда не ездить

Дорогу почистили, но снова пошел снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области сняли ограничение движения на трассе М-5. С 2:00 3 марта грузовикам, автобусам и такси снова разрешили ездить по участку дороги рядом с границей Башкортостана.

Ограничения ввели еще вечером 1 марта и несколько раз продлевали. Причиной была плохая погода — сильный снегопад и метели. Водители жаловались на многокилометровые пробки.

Утром 3 марта проблемы с проездом не исчезли. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в Ашинском районе идет снег, автомобильное движение затруднено.

— Госавтоинспекция Челябинской области просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок, особенно в данном направлении, — заявили в управлении.

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