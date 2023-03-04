В Челябинской области силовики разогнали крупную сходку подростков возле торгового центра

Подростки при виде машин сразу же разбежались. Фото: Инцидент Миасс / Vk.com

В городе Миассе Челябинской области полицейские совместно с Росгвардией разогнали огромную толпу подростков, которая собралась возле торгового-развлекательного центра «Слон». В местных пабликах в соцсетях появились видеоролики, как несовершеннолетние убегают от патрульных машин и силовиков.

По данным КП-Челябинск, от классных руководителей школ города попросили предоставить информацию о местонахождении своих учеников. Сообщения разослали по родительским чатам.

— Добрый вечер, уважаемые классные руководители! Прошу всех написать мне в личные сообщения, сколько детей находятся дома. Если дома нет детей, свяжитесь с ребенком, чтобы [он] находился дома. Это срочно и очень важно! Информацию запросила МВД, — говорится в чате сотрудников одной из школ.

Скриншот: читатель КП-Челябинск

Сходка подростков может быть связана с нашумевшим молодежным движением «ЧВК Редан». Жители города рассказывают, что у представителей этой субкультуры произошел конфликт с офниками (футбольные фанаты, спортсмены). Стрелка была назначена возле торгового центра, но там как раз уже дежурили силовики.

Напомним, в конце февраля на северо-западе Челябинска двое школьников поймали сверстника и отрезали ножом его длинные волосы. Происходящее подростки снимали на камеру. Примечательно, что пострадавший своим стилем и одеждой походил на представителя «ЧВК Редан».

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