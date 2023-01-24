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Общество24 января 2023 3:20

«Будто все это для галочки»: пострадавшая от рук стоматологов челябинка рассказала, как проходит проверка Следственного комитета

Женщина не может без экспертизы исправить то, что наделали врачи
Дарья МАРКОВА
Юлия уже устала бороться.

Юлия уже устала бороться.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинка Юлия, пострадавшая от стоматологического вмешательства, несколько месяцев ждет проведения экспертизы. Даже добиться ее назначения удалось только благодаря поручению главы СК Александра Бастрыкина. Но радость оказалось недолгой - после первого шага дело вновь застопорилось. Теперь Юлия снова не может пройти обследование для экспертизы, а это необходимо, чтобы начать менять то, что наделали врачи.

В 2020 году Юлия поняла, что хочет заменить верхние зубы на импланты. Знакомые посоветовали врачей, у которых делали сами. Поэтому в стоматологическую клинику женщина шла к конкретным специалистам. Ортопед обрадовал Юлю: за дело возьмется, но только неофициально.

Новый, 2022 год, Юлия встретила уже с имплантами. Правда, жевать ими было неудобно. Второго января сильно деформировалась верхняя губа: с одной стороны уголок рта сходится, а с другой – верхняя губа почти на сантиметр провалилась. 12 января на лице и голове появился сильный отек. Врачи шутили, мол женщина выглядит так всегда. К концу января зубы начали темнеть. Мостики съехали и давили. Было больно есть и открывать рот. Больно было всегда.

Юлия начала бороться за свои права весной 2022 года. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу только в декабре. Когда она пройдет и пригласят ли туда саму Юлию, пока неизвестно. Поэтому женщина пьет обезболивающие и пока не снимает конструкцию, не вытаскивает вызывающие гной импланты и не начинает лечение.

В сентябре Юлия Бондаренко обратилась в КП-Челябинск. После выхода статьи председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за некачественной установки зубных имплантов. Женщина обрадовалась, думала, что скоро все наладится: проведут экспертизу, она снимет импланты и начнет лечение. Прошло полтора месяца, а воз и ныне там.

− Следователь звонил мне, говорил, что всех опросил, все понял и намерен возбудить уголовное дело. Документы должен подписать прокурор. Но он отказался, сказал, что недостаточно обоснований. Для доказательств нужна независимая судебная экспертиза. А она будет, как минимум, через полгода. Сейчас у следователя есть время, чтобы укрепить доказательную базу. Он будет опять писать заявление о возбуждении уголовного дела. Но уже уверен, что откажут. Мне кажется, будто это все для галочки. Мол, они меня не бросают, − рассказала КП-Челябинск Юлия Бондаренко. − Ничего не происходит. У меня нерв пережат, челюсть щелкает, суставы стираются. Если бы сняла в мае, повреждения были бы меньше, чем сейчас. В итоге еще заработала невралгию троичного нерва. Это же дикость.

В Следственном комитете Челябинской области пока не могут рассказать о том, как проходит проверка. Позже мы опубликуем их мнение. Пока следователь, который занимается этой проверкой, только подтвердил, что она и правда проводится.

ОБНОВЛЕНО (12:03)

− Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся необходимые следственные действия, − сообщили КП-Челябинск в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

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