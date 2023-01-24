«Будто все это для галочки»: пострадавшая от рук стоматологов челябинка рассказала, как проходит проверка Следственного комитета

Юлия уже устала бороться. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинка Юлия, пострадавшая от стоматологического вмешательства, несколько месяцев ждет проведения экспертизы. Даже добиться ее назначения удалось только благодаря поручению главы СК Александра Бастрыкина. Но радость оказалось недолгой - после первого шага дело вновь застопорилось. Теперь Юлия снова не может пройти обследование для экспертизы, а это необходимо, чтобы начать менять то, что наделали врачи.

В 2020 году Юлия поняла, что хочет заменить верхние зубы на импланты. Знакомые посоветовали врачей, у которых делали сами. Поэтому в стоматологическую клинику женщина шла к конкретным специалистам. Ортопед обрадовал Юлю: за дело возьмется, но только неофициально.

Новый, 2022 год, Юлия встретила уже с имплантами. Правда, жевать ими было неудобно. Второго января сильно деформировалась верхняя губа: с одной стороны уголок рта сходится, а с другой – верхняя губа почти на сантиметр провалилась. 12 января на лице и голове появился сильный отек. Врачи шутили, мол женщина выглядит так всегда. К концу января зубы начали темнеть. Мостики съехали и давили. Было больно есть и открывать рот. Больно было всегда.

Юлия начала бороться за свои права весной 2022 года. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу только в декабре. Когда она пройдет и пригласят ли туда саму Юлию, пока неизвестно. Поэтому женщина пьет обезболивающие и пока не снимает конструкцию, не вытаскивает вызывающие гной импланты и не начинает лечение.

В сентябре Юлия Бондаренко обратилась в КП-Челябинск. После выхода статьи председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за некачественной установки зубных имплантов. Женщина обрадовалась, думала, что скоро все наладится: проведут экспертизу, она снимет импланты и начнет лечение. Прошло полтора месяца, а воз и ныне там.

− Следователь звонил мне, говорил, что всех опросил, все понял и намерен возбудить уголовное дело. Документы должен подписать прокурор. Но он отказался, сказал, что недостаточно обоснований. Для доказательств нужна независимая судебная экспертиза. А она будет, как минимум, через полгода. Сейчас у следователя есть время, чтобы укрепить доказательную базу. Он будет опять писать заявление о возбуждении уголовного дела. Но уже уверен, что откажут. Мне кажется, будто это все для галочки. Мол, они меня не бросают, − рассказала КП-Челябинск Юлия Бондаренко. − Ничего не происходит. У меня нерв пережат, челюсть щелкает, суставы стираются. Если бы сняла в мае, повреждения были бы меньше, чем сейчас. В итоге еще заработала невралгию троичного нерва. Это же дикость.

В Следственном комитете Челябинской области пока не могут рассказать о том, как проходит проверка. Позже мы опубликуем их мнение. Пока следователь, который занимается этой проверкой, только подтвердил, что она и правда проводится.

ОБНОВЛЕНО (12:03)

− Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся необходимые следственные действия, − сообщили КП-Челябинск в пресс-службе следственного комитета Челябинской области.

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