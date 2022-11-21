Наденьте красное и поговорите с начальником: чего ждать от красивой даты 22.11.22

Ольга Присяжнюк — практикующий нумеролог Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Во вторник нас ждет красивая дата — 22.11.22. Нумеролог Ольга Присяжнюк рассказала КП-Челябинск, чего ждать от палиндрома, именно так называются такие дни у специалистов.

— Цифра 2 — это эмоции и много общения. За счет этих эмоций могут быть скандалы, но в сочетании с 6 можно решить любой конфликт миролюбиво. День будет наделен мощной энергией, но она словно скрыта внутри него. Это связано с тем, что цифра 2 повторяется пять раз. Направить ее на созидание будет очень непросто.

Возможны конфликты, но есть и большая вероятность найти компромиссы и договориться. Используйте энергию этого дня на урегулирование конфликта мирным способом. Этому способствует экспрессия дня (день плюс месяц) — цифра 6 (2+2+1+1). 11 влияет косвенно, так как 1+1 — это тоже 2.

Это день, когда можно бороться за правое дело и побеждать. Если давно хотели поговорить с начальником и отстоять свои права, у вас есть высокий шанс донести свои мысли и вас услышат.

Хорошо заняться спортом или возобновить занятия, если был перерыв. Делайте это без перенапряжения. Нам всегда хочется все и сразу, мгновенных результатов, но сейчас риск травмироваться велик.

Цвет дня: все оттенки красного, добавьте красный цвет в аксессуары, это придаст уверенности в своих силах.

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