Ирина Текслер привезла на Донбасс дроны и трактор

Фото: itexler/vk.com

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер рассказала, какой груз привезла артиллеристам самоходного полка 90-й гвардейской танковой дивизии. На Донбасс Ирина Текслер прибыла с пятью автомобилями «Урал».

По словам жены главы региона, часть груза была собрана по заявкам, присланным Алексею Текслеру. Это квадрокоптеры, тепловизоры, акустические наушники, коллиматорные прицелы, бронежилеты и 250 комплектов формы.

Фото: itexler/vk.com

Грузовики везли также вещи, собранные «Фондом 2020», который учредила Ирина Текслер. Это три бензиновых генератора, 400 жгутов для остановки кровотечений и столько же окклюзионных пластырей (их используют при попадании в грудь человека пули или осколка, чтобы заклеить рану и нормализовать давление в легких). А еще раскладушки, спутниковая тарелка, бензопилы, топоры, кувалды и термоизоляционная пленка для окопов и блиндажей.

— Ну, конечно, сигареты ребятам и вкусняшки, — завершила список Ирина Текслер. — Земляки из Еткуля помогли с приобретением трактора, назвали Еткулец! Его мы везли по частям, собирали на месте.

С помощью трактора собираются рыть окопы.

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