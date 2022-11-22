«Нашли только кости и лапку»: дикие совы держат в страхе хозяев домашних животных в Магнитогорске

«Со страху, видимо, перепутали», – некоторые горожане сомневаются, что на животных нападают именно совы Фото: Евгения ГУСЕВА

Истошно кричат и нападают на домашних животных – дикие птицы держат в страхе жителей Магнитогорска. Они уже успели утащить и съесть бездомную кошку – остались «рожки да ножки», говорят перепуганные очевидцы, и уверены: это совы. Другие горожане усомнились в совиных силах, мол, не потянет глазастая такой ноши. Третьи и вовсе не удивлены – на их памяти совы только так таскали болонок.

Кто ближе к истине, почему дикие птицы наведались в город и как уберечь домашних животных?

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?

Гости из дикой природы поселились в центре города, в районе улицы Суворова. Птицы вероломно и регулярно нападают на собак мелких пород и кошек.

– Пока хозяевам удавалось отбить своих питомцев. Нескольким бездомным кошкам, увы, не удалось избежать смерти от этих сов. На глазах у людей, не боясь людских криков, совы унесли кошку. На следующий день люди нашли только кости и лапку. Совы истошно кричат, пугая жителей квартала, – бьют тревогу горожане в соцсетях.

– Вот и я видела двух штук. Одна почти белая, вторая пестрая. И это были совы, – подхватывает в комментариях Галина.

Напуганных магнитогорцев шутливой отсылкой к знаменитой волшебной истории успокоил Евгений Новиков:

– Наверное, Гарри Поттер поселился у вас в квартале! Почту доставят, пища кончится – улетят!

– Это кто-то из семейства орлиных, но никак не сова. Со страху, видимо, перепутали, – не разделяет уверенность очевидцев Анна Угольникова.

Пользователь с ником Ворон Борода поддерживает:

– Информация явно преувеличена, притом сильно. Совы кошек не едят, это раз. Котенка сова еще сможет унести. И то не факт, если только мелкого.

Факт. Представители семейства совиных — филины — могут унести даже взрослую кошку. Скорее всего, именно они и пугают жителей Магнитогорска. Подъемная сила крыла хищника совершенно спокойно позволяет поднимать зайца, а он всяко крупнее кошки и тем более маленькой собачки, объяснил КП-Челябинск кандидат биологических наук Александр Лагунов:

– Есть еще крупные совы – неясыти, полярная сова начинает кочевать с Севера. У них сейчас тяжелые период – снег покрыл все биоторопы, и если раньше они кормились отчасти птицами (они уже улетели) и преимущественно мышевидными грызунами, то теперь они скрыты под слоем снега. Правда, филин — сумеречная птица, ее трудно увидеть, охотится ночью. Сейчас люди приходят с работы, уже темно, выгуливают питомцев, и почему бы совам не покормиться?

Краснокнижный хищник-филин отличается крупным размером и хорошей адаптацией. Фото: Красная Книга России

Горожан не должно шокировать соседство с дикими птицами. Они вполне могут устраиваться в жилых кварталах, селиться в нишах на карнизах или на чердаках домов – поближе к пище. В зоне городской застройки существует огромное количество диких видов, продолжает Лагунов:

– Сейчас синицы и снегири прилетают на кормушки. Если бы мы выкладывали мышей, то прилетали бы, наверное, совы чтобы полакомиться. В Челябинске, например, сокол сапсан гнездится, высокой категории редкости. И за последние лет 20 численность птиц растет.

НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО

«Вот невидаль!» – удивлен совиным ажиотажем житель Магнитогорска Сергей. На его глазах крупная птица дерзко напала на домашнее животное во дворе многоэтажки улице Советской. Было это 15 лет назад, и настолько потрясло мужчину, что помнит все в деталях до сих пор:

– Пришел с работы поздно. Лето. В первом часу стою, курю на балконе на седьмом этаже, а в низу гуляет женщина с болонкой на поводке. И сверху бах – кидается филин! Хватает собаку, та визжит, хозяйка тоже в крик и тянет за поводок – филин поднял болонку метров на пять! Минут пять они так бодались, в итоге птица сдалась и улетела.

Лицом к лицу с дикими совами магнитогорцы сталкиваются не впервые Фото: Иван Макеев

Очередные визиты сов в город жители связывают с уничтожением их привычных ареалов обитания, в частности, со строительством парка «Притяжение», который открыли в июле этого года, и новыми микрорайонами на месте лесов. Птицам попросту некуда деваться, переживает Наталья:

– Природу то не обманешь – кушать хотят все. На Зеленом логе зайцы, лисы, суслики бегают уже давно. Теперь и парк построили. Вот и результат.

– В нашем дворе летом совы ночами кричали. Потом улетели. Я сразу поняла, что с Притяжения они перелетели. Вы есть хотите, а они нет? – защищает диких гостей Наталья Осипова. – Кошек жалеем, а сов нет.

Уберечь домашних животных помогут элементарные меры безопасности – шлейка и поводок. И чтобы хозяин всегда был рядом, никакого свободного выгула, советует Александр Лагунов.

И если заглянувшие в Магнитогорск совы уж сильно пугают, то обращаться нужно не в Хогвартс, как шутят комментаторы, а в министерство экологии Челябинской области – это их зона ответственности, резюмировал эксперт.

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