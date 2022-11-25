«И о ваших слабостях никому не скажу»: вице-губернатор Иван Куцевляк о силе бизнеса, экономических прогнозах и пути к работе чиновника

Иван Куцевляк имеет большой опыт управления, но для Челябинска человек новый. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк достает из тяжелого портфеля разноцветные папки. В них документы из разных ведомств, некоторые распечатанные на цветной бумаге.

— Документов очень много, а когда они в цвете проще находить бумаги по нужному вопросу или ведомству. Экономический блок ведь большой и расчетов много, а у нас каждая минута на счету, — объясняет вице-губернатор и переходит к основным направлениям в своей работе.

Иван Куцевляк приехал в Челябинск чуть больше трех лет назад, покинув Москву вслед за Алексеем Текслером, с которым работал в Минэнерго, и возглавив региональное министерство экономического развития, а затем занял пост заместителя губернатора. За это время он практически не давал интервью. Журналисты «КП-Челябинск» узнали, каким Иван Куцевляк видит Челябинск и южноуральский бизнес, и как сменил предпринимательство на работу чиновника.

ГОСОБОРОНЗАКАЗ ДАЕТ РОСТ

— Сейчас один из важных вопросов - вернется ли производство к досанкционным объемам. Какой ваш прогноз?

— Конечно, будет небольшое снижение по экономике в стране в целом. Это отразится и на Челябинской области. Невозможно говорить, что санкции совсем не влияют. Влияние есть, поскольку западные партнеры оказались не партнерами. С восточными партнерами нужно усиливать контакты, ускорять, выстраивать отношения, и мы тоже этим занимаемся. Перед Беларусью был ряд поездок в Центральную Азию, в Индию. Были поездки, которые возглавляли госслужащие, правительственные делегации. И были отдельные поездки для предпринимателей.

С другой стороны наш регион — опорный край державы, и это не просто так. В ситуации, в которой мы сейчас оказались, рост гособоронзаказа уже дает определенный демпфер в общем показателе экономики. И мы будем стремиться то, что просело из-за санкций, догонять, восстанавливать на других рынках, пользоваться тем, что оборонная промышленность на сегодняшний день — это важный сектор экономики, с которым мы тоже работаем. Решаем вопросы, которые возникают по занятости.

В целом, благодаря работе по всем направлениям, мы ожидаем, что показатели по этому году будут лучше, чем в среднем по стране с точки зрения экономики. Эту задачу поставил губернатор, и я вам точно могу сказать, эту задачу поставил для себя каждый руководитель своего предприятия. Здесь мы работаем совместно. А то, что мы делаем вместе, у нас всегда получается.

Во время визита в Беларусь Иван Куцевляк всегда был по правую руку от губернатора Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора.

— Один из показателей эффективной экономической политики — это рост заработной платы. По последним данным она растет быстрее, чем в других регионах. В чем причина?

— Темпы роста этого показателя на сегодняшний день в реальном исчислении по отношению к инфляции превышают 100%. Зарплата в нашем регионе растет быстрее инфляции. С учетом того, что в целом по стране сегодня этот показатель ниже. Не сильно, но ниже. Это означает, что именно по темпам роста заработной платы в этом году мы идем быстрее, чем страна в целом. У этого есть логичное объяснение, в том числе большая востребованность наших людей на предприятиях гособоронзаказа.

— У нас много крупных бизнесов, которые начинали и развивали южноуральские бизнесмены, но сейчас продают доли крупным московским корпорациям (ГК «Чурилово», «Лотос», продажа ЧТПЗ группе ТМК, «Красное и белое» и другие). Вы входите в команду губернатора по развитию инвестпотенциала, расскажите, как в нынешней ситуации обстоят дела с привлечением средств?

— Продажа бизнеса — это не хорошо и не плохо, потому что предприниматель делает из идеи бизнес. Идеи есть у многих, но есть способные потом превратить их в работающую машину, в которой другие люди делают работу, получают зарплату. Это особый талант. Как автомобиль: можно взять набор запчастей, и он будет стоить одних денег. Если вы смогли их собрать и привести в движение, ценник уже другой. И это заработок тех предпринимателей, которые создали свой бизнес. Это отчасти и есть инвестпотенциал. То есть создается то, во что уже другие люди могут инвестировать.

По показателям инвестиций прошлый год мы закончили на отметке 318 млрд рублей. Этот год, по предварительным оценкам, мы в номинале показатель превысим. Понятно, что есть дифлирующие факторы, по-простому инфляция, но в целом поток инвестиций есть, в регионе реализуется ряд крупных проектов. В Верхнем Уфалее идет строительство большого завода, несмотря на непростую ситуацию в последние годы.

Началось социальное инвестирование. Идет крупное строительство объектов в Челябинске, Магнитогорске. Бизнес вкладывается в социальные объекты, и эти соцобъекты мирового качества. Я лично был в парке «Притяжение» (Магнитогорск), это очень красиво, и таких объектов — не один и не два, а много. Идет строительство в разных территориях.

ТРЕТЬЯ АГЛОМЕРАЦИЯ В СТРАНЕ

— В нынешней ситуации регионам важно налаживать связи межу собой, что правительство делает для этого?

— Мы с вами говорили о международном сотрудничестве, правительство также работает и с другими регионами. Это постоянные контакты. Исторически сложилось, что очень многое мы делаем вместе со Свердловской областью. Там научно-образовательный центр международного уровня, в котором идет реализация ряда проектов. В 2019 году с приходом Алексея Леонидовича Текслера достигнута договоренность: совместно с федералами в этом году закончили реализацию проекта по расширению трассы М5. Она стала первой четырехполосной трассой между областными центрами в России.

Я, как человек, который во многих регионах жил, по дорогам ездил, могу вам сказать, что дорога Челябинск — Екатеринбург шикарная. Ты едешь из одного областного центра в другой два часа по хорошей дороге, и это формирует третью агломерацию в стране. Когда предприниматели что-то делают в Челябинске, внутри дня могут этот товар доставить в Екатеринбург и наоборот, плюс обычные поездки. В этих связях задействуется вместе с пригородами 3,5-4 млн человек. Такая агломерация по размеру третья в стране после Москвы и Питера.

ПОДДЕРЖКА СОХРАНИТСЯ

— Сейчас обсуждается бюджет на 2023 год. Что касается экономического блока, как планируется поддерживать бизнес?

— В Челябинской области система поддержки бизнеса многоуровневая, здесь нужно понимать, что в нее входят различные инструменты. Это налоговые льготы, прямые субсидии бизнесу, нефинансовые меры поддержки, которые мы реализуем с помощью механизма льготного кредитования. В целом по всем направлениям мы сохранили объем поддержки. Мы сейчас думаем над постоянным развитием этих мер: что еще докрутить, улучшить, что еще предложить нового. У нас прошла сессия «Регион как точка роста», которую организовывали вместе с Агентством стратегических инициатив. Участие приняли порядка 50 человек. Это был реальный диалог на нескольких рабочих столах бизнеса и власти.

Есть ряд идей, сейчас будем смотреть, как их заложить в бюджет. Если не в 23 году, то проработать, чтобы развивать дальше. Это процесс постоянный. Центр «Мой бизнес» был один из пилотных в стране, одним из первых, потом стал прообразом для того, чтобы эти центры появлялись по стране, поэтому система поддержки бизнеса для Челябинска — это неотъемлемое условие нашего развития. Мы готовы работать дальше вместе с нашими предпринимателями.

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — ЭТО ВСЕГДА СИЛА»

— Вы хорошо изучили Челябинскую область, а ведь вы родом из другого региона — из Саратова. Насколько этот регион отличается от нашего?

— Саратов — это большая река и маленькая гора, Урал — это реки и большие горы. Есть большие глубокие связи в истории. Челябинск — Танкоград, каждый пятый танк был произведен здесь, а в Саратове был Саратовский НПЗ, он до сих пор там есть, он эти танки заправлял. В самые тяжелые моменты танки делались здесь, заправлялись там, и вместе добывали Победу. История разная, но я вижу общее.

На радио «Комсомольская правда» Иван Куцевляк говорил не только об экономике, но и личном. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— 20 лет назад думали, что будете чиновником? Вы ведь окончили физический факультет?

— И мне это до сих пор очень помогает. Во время визита в Беларусь так получилось, что не смог поехать цифровой блок, поэтому я отрабатывал их программу. Для меня это легко, потому что я закончил не только физфак, я окончил саратовскую физмат-школу — аналог челябинского 31-го лицея. Я, правда, вижу, что олимпиады здесь выигрывают чаще, думаю это связано с тем, что здесь численность школы выше.

Кстати, если говорить про экономику региона, в Челябинске очень сильный радиоэлектронный кластер, поскольку я оканчивал физфак и микроэлектронику, периодически общаюсь с коллегами, для меня это небольшая возможность вспомнить то, на что учился.

Жизнь — это живая вещь. Целенаправленных планов «я хочу быть чиновником» не было. Тогда бы я шел учиться по программе на «государственное и муниципальное управление».

Но был этап, когда я занимался небольшим предпринимательством в сфере программирования. Программировать я умею и люблю, и, кстати, программирование очень похоже на госуправление: программы, алгоритмы. Многое, что мы делаем в управлении, заканчивается записями в какие-нибудь реестры, а реестры — это базы данных. Когда вы пишите программу, вы должны понимать ее связанность. Это все наши кодексы и законодательство. И, конечно, пройдя путь ИПшника, руководителя ООО, я прекрасно знаю на личном опыте, как малому бизнесу непросто.

— В чем главная слабость и сила предпринимателей региона? Вы как человек новый познакомились с ними, это позволило вам увидеть незамыленным взглядом, без предвзятости.

— Слабости есть у всех. Когда я узнаю ваши, я о них никому рассказывать не буду. Правильно говорить только о силе. Предприниматели — это вообще сила, независимо, в Саратове, Челябинске, Москве. Бизнесмен - это человек, который ведет других людей за собой. Слабых предпринимателей нет.

Челябинцы — это стальной характер, я говорю не для красного словца, это абсолютная правда. Исторически южноцральцам — если взять историю 20 века, или вглубь до Демидовских заводов — присуще приезжать, осваивать территорию, через производства доставать ее богатства, превращать из руды в металл, из металла создавать машины. То есть это большая сила преобразования.

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