«Мы простые трудяги»: семья из Аши выбралась из бедности и вырастила тысячи тюльпанов к 8 марта

Тюльпаны разных сортов уже скоро разойдутся по Аше и за ее пределами. Фото: министерство социальных отношений Челябинской области

Желтые, красные, сиреневые, белые и слегка розоватые – все это разнообразие тюльпанов выращено трудом семьи Резниковых из Аши к грядущему Международному женскому дню. Естественно, не под открытым небом – в теплицах.

Подспорьем для успеха их дела стал социальный контракт – с помощью государства малоимущая семья закупила теплицы. И теперь известна своей продукцией даже за пределами Ашинского района. Кстати, тюльпаны — только часть того, что может предложить тепличное хозяйство южноуральцев, которые скромно называют себя простыми трудягами.

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Получилось целое тепличное хозяйство – в нем также выращивают рассаду овощных культур (перцы и томаты), саженцы фруктовых и декоративных деревьев и кустарников, вплоть до слив и абрикосов. Продукция расходится и в Ашинском районе, и за его пределами, а в преддверии 8 марта – особый спрос на тюльпаны, добавили в региональном минсоце.

Красота требует труда – позади кропотливая работа. Фото: министерство социальных отношений Челябинской области

Впрочем, трудолюбивая семья на тюльпанах не останавливается – выращивает герани, петунии и бархатцы.

– Наша команда – наша семья! Все мы простые трудяги, которые хотят не только иметь у себя прекраснейшие сорта, но и поделиться ими с теми, кому они также приглянулись, – рассказывают о себе Резниковы в соцсетях. – Все поставляемые растения районированы, приспособлены к климатическим условиям.

Вот еще лишь мала часть того, что может предложить тепличное хозяйство Резниковых. Фото: министерство социальных отношений Челябинской области

Социальный контракт, который поддержал семью из Аши, дает возможность развить личное подсобное хозяйство, запустить собственное дело или пройти переобучение. Эта мера поддержки помогает людям с трудным финансовым положением выйти на стабильное самообеспечение и получить источник дохода.

– Оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. Для оформления социального контракта необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства, – объясняют в министерстве социальных отношений региона.

Максимальный размер господдержки – 350 тысяч рублей. В прошлом году соцконтракт оформили больше 5 тысяч жителей региона, а за первые месяцы этого года – уже почти 500. Большая часть людей запросила средства для развития предпринимательства и помощь в трудоустройстве.

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