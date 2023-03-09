«В каждом городе со мной делятся рецептами»: бывший учитель из Челябинской области организовала семейный бизнес и продает инь-ян вареники

Дина Муратова организовала производство в селе Кундравы.

Много лет Дина Муратова из села Кундравы Чебаркульского района Челябинской области проработала учителем русского языка и литературы. Даже когда супруг 20 лет назад начал развивать фермерское хозяйство, не бросала своих учеников. Но со временем бизнес все развивался, и Дина оставила преподавание, полностью отдавшись фермерству. Сегодня семья Таматаровых-Муратовых широко известна в области: у них две фермы, сыроварня, цех выпечки и производство вареников, пельменей и котлет. Пробовали вареники инь-ян? А бывают и такие. Необычные рецепты семья привозит из путешествий по России и Ближнему Зарубежью. В этом году предприниматели планируют построить еще и Дом хлеба, где будут проводить экскурсии, мастер-классы по готовке и выпечке, ресторан с гостевыми домиками.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Дина Муратова живет в Кундравах уже 38 лет. 20 лет назад семья начала развивать фермерское направление – сначала принимали сырое молоко с крестьянских подворий в деревнях Чебаркульского и Уйского районов. В 2009 году образовали кооператив «Буренка», который сегодня сдает на Чебаркульский молокозавод по 10 тонн в сутки летом.

Дина Муратова с сыновьями и внуками.

— Многие просили, чтобы мы принимали мясо. Мол, его сдавать некуда. Но мы долго думали, и через 10 лет решились, — рассказывает КП-Челябинск Дина Муратова. — Сначала думала своих мужчин кормить, поэтому и торговая марка наша – «Три богатыря» (муж и двое сыновей), но со временем производство разрослось.

Бизнес ведут всей семьей. На фото: супруг Дины Муратовой. Фото: Предоставлено "КП"

Сейчас у Муратовых большое дело: помимо кооператива, цех по производству полуфабрикатов «Три богатыря», свиноферма и ферма крупного рогатого скота, цех выпечки с огромным ассортиментом. В работе задействованы все: сын, сноха, племянники. Младший сын еще учится, будет поступать в магистратуру. Всей технической работой занимается глава семейства.

У Муратовых своя ферма в 100 голов.

ВАРЕНИКИ «ИНЬ-ЯН»: ГАРМОНИЯ ВКУСА

Пельмени и вареники «Три богатыря» хорошо знают в округе, и даже в Челябинске. Работает цех Таматаровых-Муратовых только на натуральных продуктах, лепят вручную. За смену выходит около 800 кг.

Вареники "Инь-Ян" с вареной фасолью и жареными шампиньонами. Фото: Предоставлено "КП"

— Раньше мы искали покупателей, а сейчас – они нас ищут. С реализацией продукции вообще нет проблем. У нас все время пустые склады. В Челябинске продаем в основном в магазинах шаговой доступности, в сетях Spar вареники продаются под маркой «Здравствуй», — говорит Дина Муратова.

За смену работники лепят вручную порядка 800 кг пельменей и вареников.

Какие только пельмени и вареники не делает фермерское хозяйство! Особенно нас заинтересовали двойные вареники «Инь-Ян». У них одна половинка с отварной фасолью, а вторая – с жареными шампиньонами, все закручено в виде знака и запечатано косичкой.

Секрет таких красивых пельменей в натуральных красителях.

— Вкус очень гармоничный, — говорит Дина Муратова. – Мы готовим порядка 20 видов пельменей и вареников. Очень много было пожеланий сделать постную продукцию. Есть вареники с картошкой, квашеной капустой, с яблоком и корицей, вишней, рыбой, индейкой, котлетки со свеклой, морковью, фасолью и др.

Готовят только из натуральных продуктов.

Многие рецепты семья привозит из путешествий. Как рассказала Дина Муратова, например, в Казани попробовали эчпочмак. А приехав домой, семья немного переделала рецептуру, и теперь жители области могут попробовать треугольники со свининой под названием «Богатырские». С Кавказа привезли рецепт пирогов.

Продукцию "Три богатыря" знают многие в Челябинской области. Фото: Предоставлено "КП"

— Где бы я ни была, в какое бы кафе ни зашла, все делятся рецептами, рассказывают секреты приготовления, — говорит Дина.

Искать новое, экспериментировать для Дины Муратовой важно и интересно. Даже на недавние масленичные гуляния она не стала выставлять обычные блины – каждое как произведение искусства.

Даже блинчики на Масленицу необычные.

— Семья мне говорит: «Ну, и зачем тебе эти блинчики?». А я смеюсь: «Чтобы я рядом стояла, и было красиво», — говорит Дина Муратова.

Кстати, она поделилась рецептом таких разноцветных блинчиков – все дело в натуральных красителях: свекле, куркуме и моркови.

ДОМ ХЛЕБА: РАЗВИВАЕМ АГРОТУРИЗМ

Дине Муратовой стало тесно. В Кундравах есть музей-квартира кинорежиссера Сергея Герасимова, многие гости, которые приезжают сюда хотят посетить производства фермеров Таматаровых-Муратовых. Но, как признается предприниматель, водить большое количество людей, а уж тем более проводить мастер-классы – не позволяет место. Поэтому в этом году семья планирует развивать агротуризм и построить Дом хлеба.

В Доме хлеба будут проводить различные кулинарные мастер-классы. Фото: Предоставлено "КП"

— Здесь мы будем проводить мастер-классы по выпечке хлеба на открытом огне, обучающие занятия по лепке пельменей. Многие девочки вообще не умеют стряпать. Здесь же будет небольшое кафе, где можно попробовать нашу продукцию. Будут небольшие места для проживания, — говорит Дина Муратова.

И как водится – во всех начинаниях женщину поддерживает ее семья. Сын, который очень хорошо готовит, будет заведовать рестораном, сноха заниматься гостевыми домиками, а племянница-архитектор уже сделала проект будущего Дома хлеба. Строить семья планирует самостоятельно, а параллельно будет подавать документы на грант.

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