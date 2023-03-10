Их даже хоронили с оружием: ученые подтвердили, что на Южном Урале жили легендарные «амазонки»

Боевые красавицы – такими увидела южноуральских «амазонок» нейросеть Midjourney.

Изящные украшения они сочетали с тяжелыми колчанами и острыми кинжалами – прототипы тех самых амазонок, о которых писал древнегреческий историк Геродот, некогда жили на Южном Урале. К такому выводу пришли археологи Южно-Уральского государственного университета. Ученые исследовали местные погребения кочевников-сарматов с V по III века до нашей эры, в которых женщины были захоронены с оружием. И не просто так – они умели им пользоваться, участвуя в сражениях наравне с мужчинами. Впрочем, открылись и другие удивительные факты.

Кроме бесед с учеными, журналисты КП-Челябинск обратились к искусственному интеллекту: попросили нейросеть изобразить, как выглядели настоящие южноуральские «амазонки». Есть ли в этих ярких образах правда?

АГРЕССИВНЫЕ И УМЕЛЫЕ ЛУЧНИЦЫ

Погребения женщин-кочевниц с оружием есть от Дуная до Тувы и так или иначе изучены, а вот Южный Урал – оставлялся белым пятном, отмечает в беседе с КП-Челябинск доктор исторический наук Наталья Берсенева. Старший научный сотрудник Центра евразийских исследований ЮУрГУ сформировала базу из более 500 захоронений и проанализировала 24 из них – оружие было рядом с каждой кочевницей.

Редкие кинжалы и даже мечи затмили колчаны со стрелами – их куда чаще клали с усопшими женщинами. И неспроста – значит, все это оружие принадлежало им, и они умели им пользоваться, делает вывод исследователь.

– Примечательно, что женские погребения с оружием встречаются и в рядовых, и в так называемых царских курганах, – продолжает Наталья. – Поэтому вряд ли воительницы составляли отдельный социальный слой по типу дружины. Скорее они входили в ряды подразделений мужчин или учились защищать дом и детей во время их отсутствия. А тяга к оружию определялась личным желанием, уровнем агрессии и гормонов.

В коленях – украшения, слева – здоровый колчан: захоронение «элитной» воительницы в Кичигино. Фото: предоставлено пресс-службой ЮУрГУ

К слову, таких «амазонок» на территории Южного Урала обитало не много. Анализ показал, что только около 13% женщин захоронено с оружием, причем большая часть в возрасте 25-35 лет. Особенно ученого удивили размеры некоторых колчанов – они были буквально с ведро. В них находили по 150-200 стрел. Тогда как их количество в погребениях ранних кочевников на других территориях не превышает 20-30.

УКРАШЕНИЯ СЕБЕ, А КОЛЧАН – ТОМУ ПАРНЮ? (ИЛИ) МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫ КОЕ-ЧТО ЗАБЫЛИ

Южное Зауралье этим и отличается – у здешних кочевников не было дефицита металлов, в том числе драгоценных, рассказал КП-Челябинск директор Центра евразийских исследований ЮУрГУ Александр Таиров. Он занимался раскопками женских захоронений близ села Кичигино в Увельском районе и отметил богатство погребального инвентаря. Это, помимо мощных колчанов, статусные украшения воительниц – золотые и серебряные гривны, кольца.

Очевидно, что право владеть ценным ресурсом сарматам приходилось отстаивать в боях. Впрочем, не обязательно, что в них участвовали захороненные с оружием женщины.

– Этнографически засвидетельствованные случаи говорят, что зачастую умершие были проводниками или передатчиками вещей в иной мир, – объясняет доктор исторических наук. – В могилу мужчине могли забыть или просто не было возможности положить тот же колчан со стрелами. Тогда его клали умершей, чтобы она передала его воину на том свете.

СУДИ ПО КОСТЯМ, ДА ДО КОНЦА НЕ РАССУДИШЬ

В то же время у ранних кочевниц Южного Урала встречаются боевые травмы. Старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Егор Китов обнаружил у женщины сквозное отверстие треугольной формы в скуловой кости. Вероятно, от трехлопастного наконечника стрелы. Единичный случай был зафиксирован в захоронении Оренбургской области.

– У ранних сарматов в целом не очень большой процент травм. Их трудно реконструировать по одним костям. Если стрела попала в мягкие ткани или было ранение ножом в живот – этого мы не увидим. Однозначно утверждать о существовании кочевниц-амазонок не приходится, – объяснил антрополог корреспонденту КП-Челябинск.

Однако, повсеместное распространение женских погребений с оружием по всей Евразии все же отражает реалии их жизни, считает Наталья Берсенева. В пользу уральских «амазонок», по ее мнению, говорят примеры современных тюркских и монгольских кочевников, когда при необходимости женщины могли заменить мужчин в бою.

Столетняя дискуссия по поводу воительниц эпохи раннего железного века остается открытой. Раскопки продолжаются, каждый год появляются новые данные для изучения – работы непочатый край, подчеркивают ученые. Археологи ЮУрГУ намерены пойти дальше – проследить роль Южного Зауралья в системе глобальных межрегиональных связей от Алтая до Северного Причерноморья, от эпохи бронзы до Нового времени.

В горах, с оружием и украшениями – настоящие воительницы Южного Урала в фантазиях искусственного интеллекта.

И кто знает, может, искусственный интеллект не сильно дал маху, и южноуральские «амазонки» чем-то смахивали на эти фантазийные образы. Были такими же красавицами со шрамами на коже, которые и домашний очаг сохранят, и в бою за него постоят.

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