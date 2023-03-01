Дизайнер с помощью нейросети нарисовала жителей Челябинска разных веков

Фото: Зиля Шаманаева

Веб-дизайнер Зиля Шаманаева смогла нарисовать портреты жителей Челябинска разных веков с помощью нейросети Midjourney. Как пишет издание hornews.com, на эксперимент девушку натолкнули рисунки городов в образе людей.

Фото: Зиля Шаманаева

— Важно все правильно совместить, задать нужный размер, цветовую гамму, стиль и определенные параметры: пол, разный возраст, обязательно упомянуть город Челябинск и век, — говорит изданию Зиля Шаманаева.

Фото: Зиля Шаманаева

Результатом своего сотрудничества с соцсетью девушка поделилась в своих социальных сетях. Коллажи с жителями Челябинска XIX, XX и XXI веков понравились ей больше всего.

Фото: Зиля Шаманаева

Ранее стало известно, что межвузовском кампусе, который строится в Челябинске, откроют 40 разноплановых лабораторий. Одна из них будет специализирована на IT-среде и искусственном интеллекте.

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